Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб
Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
На Куп’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог обстріляв з артилерії райони Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська.
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На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах, додали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 07:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".