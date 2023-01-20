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Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб

Події 07:52   20.01.2023
Олена Нагорна
Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Куп’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог обстріляв з артилерії райони Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська.

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На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах, додали в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 07:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".