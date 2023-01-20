Росіяни завдали ракетного удару по школі-інтернату на Куп’янщині – Синєгубов

Протягом доби в Харківській області поранених внаслідок ворожих обстрілів цивільних немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди, повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що в селі Тимофіївка Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджені чотири приватні будинки.

У місті Вовчанськ було обстріляно дві дев’ятиповерхівки – там вибиті вікна та пошкоджено дах. Крім того, руйнувань зазнали десять приватних будинків, гаражі, господарські споруди.

У Куп’янському районі від обстрілів постраждали місто Куп’янськ та селище Дворічна. Пошкоджено п’ять приватних будинків, господарські споруди, автомобілі. Також окупанти із РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Нагадаємо, увечері 19 січня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що внаслідок обстрілів за добу в регіоні було пошкоджено дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків.