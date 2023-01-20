Росіяни завдали ракетного удару по школі-інтернату на Куп’янщині – Синєгубов
Протягом доби в Харківській області поранених внаслідок ворожих обстрілів цивільних немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди, повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що в селі Тимофіївка Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджені чотири приватні будинки.
У місті Вовчанськ було обстріляно дві дев’ятиповерхівки – там вибиті вікна та пошкоджено дах. Крім того, руйнувань зазнали десять приватних будинків, гаражі, господарські споруди.
У Куп’янському районі від обстрілів постраждали місто Куп’янськ та селище Дворічна. Пошкоджено п’ять приватних будинків, господарські споруди, автомобілі. Також окупанти із РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.
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Нагадаємо, увечері 19 січня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що внаслідок обстрілів за добу в регіоні було пошкоджено дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 08:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області поранених внаслідок ворожих обстрілів цивільних немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди, повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.".