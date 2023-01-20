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Синєгубов показав фото наслідків ракетного удару по школі в Куп’янську

Події 11:37   20.01.2023
Олена Нагорна
Синєгубов показав фото наслідків ракетного удару по школі в Куп’янську

19 січня російські загарбники вдарили по школі у місті Куп’янськ Харківської області із ЗРК С-300.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та опублікував фото наслідків “прильоту”.

Також посадовець додав, що обійшлося без постраждалих.


Фото: Олег Синєгубов

Раніше Синєгубов повідомив, що протягом доби на Харківщині поранених внаслідок ворожих обстрілів немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди.

Увечері 19 січня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що внаслідок обстрілів за добу в регіоні було пошкоджено дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 січня російські загарбники вдарили по школі у місті Куп’янськ Харківської області із ЗРК С-300.".