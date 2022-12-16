90% це були С-300, по одному з об’єктів били повторно – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону повідомив інформацію про наслідки ракетного удару по Харківщині вранці 16 грудня.

Начальник ХОВА підтвердив ракетні удари щонайменше за трьома локаціями на Харківщині – по Харкову, Куп’янську та Чугуївському району.

“Ранок у нас почався о 7 годині, коли російська ворожа ракета С-300 влучила до лікарні в місті Куп’янськ, частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт тощо. Зараз там на місці працюють підрозділи ДСНС, усі наслідки з’ясуємо трохи пізніше , – зазначив Синєгубов. – Що стосується масованого обстрілу, то у нас було кілька влучань по критичній інфраструктурі в місті Харкові, Чугуївському районі. Зараз наслідки також ми з’ясовуємо”.

Синєгубов зазначив, що зараз у Харкові електроенергія відсутня повністю, в області – частково.

“Ми розуміємо, що частково у нас спрацювала автоматика, й була відключена електроенергія, щоб запобігти ще більшим пошкодженням через перепади, – пояснив він. – На даний час по місту Харкову електротранспорт повністю не працює, метрополітен не працює. Чекаємо на відбій повітряної тривоги й з’ясовуватимемо всі наслідки. Звичайно, відразу приступатимемо до відновлення електропостачання”.

Також Синєгубов уточнив, що з ймовірністю 90% по регіону били ракетами С-300 – їх було 10 штук.

“За попередніми даними, на даний момент жертв немає, постраждалих немає. Однак на місці працюють підрозділи ДСНС, повну інформацію надамо згодом”, – сказав Синєгубов.

Також він зазначив, що по одному з об’єктів був “повторний приліт”.

“По одному з об’єктів критичної інфраструктури були удари, і вже підрозділи ДСНС висунулися на місце для з’ясування наслідків та усунення можливої ​​пожежі тощо, і тут сталися повторні ракетні удари. Це несе найбільшу небезпеку для працівників підрозділів ДСНС”, – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, масований обстріл Харкова та області почався о 8:52 . На даний момент місто знеструмлене, також немає електрики на окремих ділянках залізниці, у зв’язку з чим прогнозують затримки поїздів.