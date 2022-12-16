У Харкові пролунали вибухи (оновлено о 9:51)

Попередньо – містом ударили ракети з Бєлгородщини. Вибухи в Харкові пролунали близько 8:52.

Перед цим за кілька секунд спостерігачі повідомили про виліт ракет із Бєлгородської області. Мешканці міста нарахували щонайменше три вибухи. Потім обстріл продовжився. Станом на 9.14 вильоти з Бєлгородської області не припинялися.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом знаходиться критична інфраструктура регіону.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив удар по об’єкту критичної інфраструктури в місті та попередив про можливі перебої зі світлом.

У Харкові почалися перебої зі світлом та з мобільним зв’язком.

О 9:19 прес-служба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що рух поїздів метро у Харкові зупинено.

А речник “Харківобленерго” Марина Шевченко підтвердила, що Харків повністю знеструмлений. Пізніше вона підтвердила повне знеструмлення всієї Харківської області.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті працюють усі “пункти незламності”.

А начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що під ударом опинилася критична інфраструктура у Чугуївському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Ще раніше без електрики опинилася Лозова-мер міста Сергій Зеленський поінформував про аварійне відключення.