У Харкові пролунали вибухи (оновлено о 9:51)
Попередньо – містом ударили ракети з Бєлгородщини. Вибухи в Харкові пролунали близько 8:52.
Перед цим за кілька секунд спостерігачі повідомили про виліт ракет із Бєлгородської області. Мешканці міста нарахували щонайменше три вибухи. Потім обстріл продовжився. Станом на 9.14 вильоти з Бєлгородської області не припинялися.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом знаходиться критична інфраструктура регіону.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив удар по об’єкту критичної інфраструктури в місті та попередив про можливі перебої зі світлом.
У Харкові почалися перебої зі світлом та з мобільним зв’язком.
О 9:19 прес-служба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що рух поїздів метро у Харкові зупинено.
А речник “Харківобленерго” Марина Шевченко підтвердила, що Харків повністю знеструмлений. Пізніше вона підтвердила повне знеструмлення всієї Харківської області.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті працюють усі “пункти незламності”.
А начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що під ударом опинилася критична інфраструктура у Чугуївському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих.
Ще раніше без електрики опинилася Лозова-мер міста Сергій Зеленський поінформував про аварійне відключення.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо – містом ударили ракети з Бєлгородщини. Вибухи в Харкові пролунали близько 8:52".