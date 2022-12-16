Live
  • П’ятниця 16.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🔴

Ракетний удар по Харківщині: остання інформація від Синєгубова та Терехова

Події 09:43   16.12.2022
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: остання інформація від Синєгубова та Терехова Фото: Вадим Беликов

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” щодо об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі на Харківщині, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про відключення електрики у всьому місті.

Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо – без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням“, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим він підтверджував щонайменше три удари по критичній інфраструктурі регіону. Проте слідом за цим повідомленням начальника ОВА пролунали ще кілька серій вибухів, зокрема в Харкові.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків повністю знеструмлений.

“Харків знеструмлений, але працюють усі “Пункти Незламності”, де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоїмо та переможемо!” зазначив мер Харкова.

Раніше стало відомо про те, що в місті зупинилося метро і почалися перебої з мобільним зв’язком.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:10
У Харкові можуть бути проблеми з електрикою – Терехов
09:00
Окупанти завдали щонайменше три удари по Харківщині – Синєгубов
08:55
У Харкові пролунали вибухи (оновлено о 9:51)
08:48
На Харківщині пролунали вибухи, в одній із громад аварійне відключення світла
08:36
Ракетний удар по Україні: енергетики відключають світло

  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Харківщині: остання інформація від Синєгубова та Терехова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” щодо об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі на Харківщині, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про відключення електрики у всьому місті".