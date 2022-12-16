Ракетний удар по Харківщині: остання інформація від Синєгубова та Терехова
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” щодо об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі на Харківщині, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про відключення електрики у всьому місті.
“Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо – без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням“, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Перед цим він підтверджував щонайменше три удари по критичній інфраструктурі регіону. Проте слідом за цим повідомленням начальника ОВА пролунали ще кілька серій вибухів, зокрема в Харкові.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків повністю знеструмлений.
“Харків знеструмлений, але працюють усі “Пункти Незламності”, де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоїмо та переможемо!” – зазначив мер Харкова.
Раніше стало відомо про те, що в місті зупинилося метро і почалися перебої з мобільним зв’язком.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” щодо об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі на Харківщині, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про відключення електрики у всьому місті".