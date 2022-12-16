Ракетний удар по Харківщині: остання інформація від Синєгубова та Терехова

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” щодо об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі на Харківщині, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про відключення електрики у всьому місті.

“Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо – без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням“, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим він підтверджував щонайменше три удари по критичній інфраструктурі регіону. Проте слідом за цим повідомленням начальника ОВА пролунали ще кілька серій вибухів, зокрема в Харкові.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків повністю знеструмлений.

“Харків знеструмлений, але працюють усі “Пункти Незламності”, де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоїмо та переможемо!” – зазначив мер Харкова.

Раніше стало відомо про те, що в місті зупинилося метро і почалися перебої з мобільним зв’язком.