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Ракетный удар по Харьковщине: последняя информация от Синегубова и Терехова

Происшествия 09:43   16.12.2022
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: последняя информация от Синегубова и Терехова Фото: Вадим Беликов

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил «прилет» по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе на Харьковщине, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества во всем городе.

«Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно – без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением», — написал в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Перед этим он подтверждал минимум три удара по критической инфраструктуре региона. Однако следом за этим сообщением начальника ОВА прогремели еще несколько серий взрывов, в том числе в Харькове.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков полностью обесточен.

«Харьков обесточен, но работают все «Пункти Незламності», где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет. Выстоим и победим!» — отметил мэр Харькова.

Ранее стало известно о том, что в городе остановилось метро и начались перебои с мобильной связью.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 09:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил «прилет» по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе на Харьковщине, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества во всем городе".