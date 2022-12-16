Ракетный удар по Харьковщине: последняя информация от Синегубова и Терехова
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил «прилет» по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе на Харьковщине, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества во всем городе.
«Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно – без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением», — написал в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Перед этим он подтверждал минимум три удара по критической инфраструктуре региона. Однако следом за этим сообщением начальника ОВА прогремели еще несколько серий взрывов, в том числе в Харькове.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков полностью обесточен.
«Харьков обесточен, но работают все «Пункти Незламності», где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет. Выстоим и победим!» — отметил мэр Харькова.
Ранее стало известно о том, что в городе остановилось метро и начались перебои с мобильной связью.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил «прилет» по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе на Харьковщине, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества во всем городе".