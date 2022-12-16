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В Харькове прогремели взрывы (обновлено в 9:31)

Происшествия 08:55   16.12.2022
Оксана Горун
В Харькове прогремели взрывы (обновлено в 9:31)

Предварительно — по городу ударили ракеты из Белгородщины. Взрывы в Харькове раздались около 8:52.

Перед этим за несколько секунд наблюдатели сообщили о вылете ракет из Белгородской области. Жители города насчитали не менее трех взрывов. Следом обстрел продолжился. По состоянию на 9:14 вылеты из Белгородской области не прекращались.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом находится критическая инфраструктура региона.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры в городе и предупредил о возможных перебоях со светом.

В Харькове начались перебои со светом и с мобильной связью.

В 9:19 пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов метро в Харькове остановлено.

А спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила, что Харьков полностью обесточен.

Еще раньше без электричества оказалась Лозовая — мэр города Сергей Зеленский проинформировал об аварийном отключении.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно — по городу ударили ракеты из Белгородщины. Взрывы в Харькове раздались около 8:52".