В Харькове прогремели взрывы (обновлено в 9:31)

Предварительно — по городу ударили ракеты из Белгородщины. Взрывы в Харькове раздались около 8:52.

Перед этим за несколько секунд наблюдатели сообщили о вылете ракет из Белгородской области. Жители города насчитали не менее трех взрывов. Следом обстрел продолжился. По состоянию на 9:14 вылеты из Белгородской области не прекращались.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом находится критическая инфраструктура региона.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры в городе и предупредил о возможных перебоях со светом.

В Харькове начались перебои со светом и с мобильной связью.

В 9:19 пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов метро в Харькове остановлено.

А спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила, что Харьков полностью обесточен.

Еще раньше без электричества оказалась Лозовая — мэр города Сергей Зеленский проинформировал об аварийном отключении.