В Харькове прогремели взрывы (обновлено в 9:31)
Предварительно — по городу ударили ракеты из Белгородщины. Взрывы в Харькове раздались около 8:52.
Перед этим за несколько секунд наблюдатели сообщили о вылете ракет из Белгородской области. Жители города насчитали не менее трех взрывов. Следом обстрел продолжился. По состоянию на 9:14 вылеты из Белгородской области не прекращались.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом находится критическая инфраструктура региона.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры в городе и предупредил о возможных перебоях со светом.
В Харькове начались перебои со светом и с мобильной связью.
В 9:19 пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов метро в Харькове остановлено.
А спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила, что Харьков полностью обесточен.
Еще раньше без электричества оказалась Лозовая — мэр города Сергей Зеленский проинформировал об аварийном отключении.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно — по городу ударили ракеты из Белгородщины. Взрывы в Харькове раздались около 8:52".