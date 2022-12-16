«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения» — Терехов об обстреле Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех харьковчан проявить терпение и посещать «пункти незламності».

«Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг.Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны», — обратился Терехов к жителям города.

Он заверил, что энергетики, коммунальщики и руководство города сделают все возможное, чтобы «в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор» и попросил жителей города «соблюдать спокойствие и выдержку».