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«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения» — Терехов об обстреле Харькова

Происшествия 12:14   16.12.2022
Оксана Горун
«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения» — Терехов об обстреле Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех харьковчан проявить терпение и посещать «пункти незламності».

«Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг.Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны», — обратился Терехов к жителям города.

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Он заверил, что энергетики, коммунальщики и руководство города сделают все возможное, чтобы «в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор» и попросил жителей города «соблюдать спокойствие и выдержку».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 12:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех харьковчан проявить терпение и посещать «пункти незламності»".