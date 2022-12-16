Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото)
На опубликованных фото часть — скрыта, чтобы не помогать корректировать удары, однако видно, что на Харьковщине пострадал объект энергетики, на месте — воронки от снарядов.
«По данным следствия, 16 декабря около 9 часов утра российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харькову и области. Поврежден ряд объектов критической инфраструктуры. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьковщину 10 ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — кратко сообщили в прокуратуре.
Информации о пострадавших или погибших в результате удара нет.
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На месте работают прокуроры и полицейские.
«При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур г. Харькова и Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — отметила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 12:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На опубликованных фото часть — скрыта, чтобы не помогать корректировать удары, однако видно, что на Харьковщине пострадал объект энергетики, на месте — воронки от снарядов".