Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото)

На опубликованных фото часть — скрыта, чтобы не помогать корректировать удары, однако видно, что на Харьковщине пострадал объект энергетики, на месте — воронки от снарядов.

«По данным следствия, 16 декабря около 9 часов утра российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харькову и области. Поврежден ряд объектов критической инфраструктуры. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьковщину 10 ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — кратко сообщили в прокуратуре.

Информации о пострадавших или погибших в результате удара нет.

На месте работают прокуроры и полицейские.

«При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур г. Харькова и Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — отметила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.