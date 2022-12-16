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90% это были С-300, по одному из объектов били повторно — Синегубов

Происшествия 10:42   16.12.2022
Оксана Горун
90% это были С-300, по одному из объектов били повторно — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил информацию о последствиях ракетного удара по Харьковской области утром 16 декабря.

Глава ХОВА подтвердил ракетные удары как минимум по трем локациям на Харьковщине — Харькову, Купянску и Чугуевскому району.

«Утро у нас началось в 7 часов, когда российская вражеская ракета С-300 попала в больницу в городе Купянск, частично разрушено и повреждено инфекционное отделение, аптечный пункт и т.д. Сейчас там на месте работают подразделения ГСЧС, все последствия выясним немного позже, — отметил Синегубов. — Что касается массированного обстрела, то у нас было несколько попаданий по критической инфраструктуре в городе Харькове, Чугуевском районе. Сейчас последствия также мы выясняем».

Синегубов отметил, что сейчас в Харькове электроэнергия отсутствует полностью, в области — частично.

«Мы понимаем, что частично у нас сработала автоматика, и была отключена электроэнергия, чтобы предотвратить еще большие повреждения из-за перепадов, — пояснил он. — В настоящее время по городу Харькову электротранспорт полностью не работает, метрополитен не работает. Ждем отбоя воздушной тревоги и будем выяснять все последствия. Конечно, сразу будем приступать к возобновлению электроснабжения».

Также Синегубов уточнил, что с вероятностью 90% по региону били ракетами С-300 — их было 10 штук.

«По предварительным данным, на данный момент жертв нет, пострадавших нет. Однако на месте работают подразделения ГСЧС, полную информацию предоставим впоследствии», — сказал Синегубов.

Также он отметил, что по одному из объектов был «повторный прилет».

«По одному из объектов критической инфраструктуры были удары, и уже подразделения ГСЧС выдвинулись на место для выяснения последствий и устранения возможного пожара и тому подобное, и здесь произошли повторные ракетные удары. Это несет наибольшую опасность для работников подразделений ГСЧС», — отметил глава ХОВА.

Напомним, массированных обстрел Харькова и области начался в 8:52. На данный момент город обесточен, также нет электричества на отдельных участках железной дороги, в связи с чем прогнозируют задержки поездов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил информацию о последствиях ракетного удара по Харьковской области утром 16 декабря".