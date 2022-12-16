Россияне попали по Харькову восемью ракетами — Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что известно в настоящее время об обстреле критической инфраструктуры Харькова.

«Следователи установили обломки 8 ракет, попавших в объекты энергоснабжения. Другие сбиты ПВО. По предварительным данным, все – 5В55 комплекса С300. Уже работаем на местах взрывов – собираем доказательства преступлений россиян», – сообщил Болвинов.