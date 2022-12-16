Росіяни поцілили по Харкову вісьмома ракетами – Болвінов
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що відомо зараз про обстріл критичної інфраструктури Харкова.
«Слідчі встановили уламки 8 ракет, які поцілили в об’єкти енергопостачання. Інші збиті ППО. За попередніми даними, усі – 5В55 комплексу С300. Вже працюємо на місцях вибухів – збираємо докази злочинів росіян», – повідомив Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 12:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що відомо зараз про обстріл критичної інфраструктури Харкова.".