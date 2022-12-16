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Росіяни поцілили по Харкову вісьмома ракетами – Болвінов

Суспільство 12:19   16.12.2022
Оксана Якушко
Росіяни поцілили по Харкову вісьмома ракетами – Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що відомо зараз про обстріл критичної інфраструктури Харкова.

«Слідчі встановили уламки 8 ракет, які поцілили в об’єкти енергопостачання. Інші збиті ППО. За попередніми даними, усі – 5В55 комплексу С300. Вже працюємо на місцях вибухів – збираємо докази злочинів росіян», – повідомив Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 12:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що відомо зараз про обстріл критичної інфраструктури Харкова.".