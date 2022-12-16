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В Харькове могут быть проблемы с электричеством — Терехов

Происшествия 09:10   16.12.2022
Оксана Горун
В Харькове могут быть проблемы с электричеством — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ракетным ударом оказался инфраструктурный объект в Харькове.

«В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях», — написал Терехов в telegram.

В Харькове уже около 20 минут практически беспрерывно звучат взрывы. Наблюдатели сообщают о вылетах с территории Белгородской области.

Глава ХОВА Олег Синегубов ранее подтвердил минимум три удара по критической инфраструктуре региона.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 09:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ракетным ударом оказался инфраструктурный объект в Харькове".