У Харкові можуть бути проблеми з електрикою – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Харкові.
“У Харкові другий день поспіль вибухи. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об’єкт. Можуть бути проблеми з електрикою. Будьте обережні та перебувайте у укриттях”, – написав Терехов у телеграмі.
У Харкові вже близько 20 хвилин майже безперервно лунають вибухи. Спостерігачі повідомляють про вильоти із території Бєлгородської області.
Голова ХОВА Олег Синєгубов раніше підтвердив щонайменше три удари по критичній інфраструктурі регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Харкові".