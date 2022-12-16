У Харкові можуть бути проблеми з електрикою – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Харкові.

“У Харкові другий день поспіль вибухи. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об’єкт. Можуть бути проблеми з електрикою. Будьте обережні та перебувайте у укриттях”, – написав Терехов у телеграмі.

У Харкові вже близько 20 хвилин майже безперервно лунають вибухи. Спостерігачі повідомляють про вильоти із території Бєлгородської області.

Голова ХОВА Олег Синєгубов раніше підтвердив щонайменше три удари по критичній інфраструктурі регіону.