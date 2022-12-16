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У Харкові можуть бути проблеми з електрикою – Терехов

Події 09:10   16.12.2022
Оксана Горун
У Харкові можуть бути проблеми з електрикою – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Харкові.

“У Харкові другий день поспіль вибухи. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об’єкт. Можуть бути проблеми з електрикою. Будьте обережні та перебувайте у укриттях”, – написав Терехов у телеграмі.

У Харкові вже близько 20 хвилин майже безперервно лунають вибухи. Спостерігачі повідомляють про вильоти із території Бєлгородської області.

Голова ХОВА Олег Синєгубов раніше підтвердив щонайменше три удари по критичній інфраструктурі регіону.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 09:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Харкові".