Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії

2 лютого – День бабака. Цього дня народилися два українські письменники – Євген Гребінка та Валер’ян Підмогильний. У 1914 році в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном. У 1959-му на перевалі на Північному Уралі загадково загинула туристична група Дятлова. У 2015-му в автокатастрофі розбився Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

Свята та пам’ятні дати 2 лютого

2 лютого – День бабака.

У світі також: Всесвітній день водно-болотних угідь, День їздових собак, День поінформованості про ревматоїдний артрит.

2 лютого в історії

2 лютого 1812 року народився український письменник Євген Гребінка.

Він походив із родини дрібного поміщика з Полтавщини. Літературну діяльність розпочав під час навчання у Ніжинській гімназії вищих наук. А його перший вірш вийшов на сторінках “Украинского альманаха” 1831 року. У 1834-му Гребінка переїхав до Петербурга, де увійшов до місцевого світського та літературного життя. Становище та знайомства цього письменника відіграли роль у долі Тараса Шевченка. Гребінка брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва, а також – виданні “Кобзаря”. У 1841-му за сприяння Євгена Гребінки вийшов альманах “Ластівка”, де надрукували твори Шевченка, Котляревського, Квітки-Основ’яненка та інших українських письменників, а також добірку українських народних пісень і приказок. У цій же збірці були надруковані й тексти Гребінки: передмова “Так собі до земляків” та післямова “До зобачення”. Серед відомих творів Гребінки – байки (“Малороссийские приказки”), поема “Богдан”, збірка “Рассказы пирятинца”, а його вірш “Черные очи” став словами всесвітньо відомого романсу “Очи черные”. Окрім літературної творчості, Гребінка викладав словесність. У 1847-му відкрив на Полтавщині власним коштом парафіяльне училище для селянських дітей. Він помер 15 грудня 1848 року від туберкульозу.

2 лютого 1841 року датується перша згадка про “День бабака”. З цього моменту до перетворення свята на офіційне в США пройшло близько чверті століття. Але тоді святкування розгорнулося з усім масштабом. Головному бабаку-віщуну Америки дали ім’я “Великий Філ – провидець з провидців, мудрець з мудреців, пророк з пророків”. Живе Філ (як знають усі, хто дивився фільм “День бабака”) у місті Панксатоні в Пенсільванії, що гордо називається “Світовим центром погоди”. Зараз Великий Філ має навіть своє “представництво” в інтернеті. Щороку рівно о 7:25 2 лютого Філа витягують із нори, і він робить свій прогноз на весну.

Вважається, що якщо день сонячний, то бабак побачить свою тінь і лізе спати назад у нору, а значить морози триватимуть ще кілька тижнів. А от якщо день похмурий і тіні немає, то бабак до нори не повертається – отже, слід очікувати на ранню весну. На Харківщині вже багато років є свій сурок-віщун – Тимко. Точніше – вже Тимко III. Адже перші “пророки” пішли на пенсію за віком. 2 лютого Тимко прокидається на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна в селі Гайдари. А ось живе разом зі своїми родичами в районі Великого Бурлука. Через вторгнення РФ Тимко III, як і інші бабаки, був в окупації. Однак вижив і навіть посеред війни минулого року дав прогноз, передбачивши, що весна настане через шість тижнів.

2 лютого 1901 року народився український письменник, прозаїк епохи Розстріляного відродження Валер’ян Підмогильний.

Він був родом із бідної селянської родини. Батько Підмогильного помер рано. Хлопець здобував початкову освіту в церковнопарафіяльній школі, а згодом – у Катеринославському реальному училищі. Самостійно вивчав іноземні мови – та вивчив так, що переклав на українську твори Дені Дідро, Клода Гельвеція, Оноре де Бальзака, Анатоля Франса. Друкуватися почав ще у шкільні роки, створюючи пригодницькі оповідання. Завершивши освіту, працював учителем та паралельно продовжував літературну творчість.

У 1921-му Підмогильний переїхав до Києва. Там він став одним з організаторів літературного угрупування “Ланка”, яке у 1926-му перейменували на “МАРС” (майстерня революційного слова). До цього об’єднання входили Борис Антоненко-Давидович, Григорій Косинка, Тодось Осьмачка, Євген Плужник, Дмитро Фальківський. У Києві Підмогильний працював у різних видавництвах. У середині 1920-х вийшла друком низка його творів, зокрема: “Військовий літун”, “Третя революція”, збірка оповідань “Проблема хліба” тощо. Одним із найвідоміших творів Підмогильного став роман “Місто”, надрукований 1928 року в Харкові. З Харковом пов’язані й останні роки життя письменника. Сюди він переїхав 1932 року. Спочатку життя та робота на новому місці здавалися досить успішними: він працював у видавництві “ЛіМ”, переважно займався перекладами, згодом отримав посаду консультанта з іноземної літератури при видавництві “Рух”. Але з його власних творів із 1931-го по 1934-й видати вдалося тільки одне оповідання “З життя будинку”. А 8 грудня 1934 року за письменником прийшли. НКВСівці заарештували його за нібито “участь у терористичній організації, яка мала на меті терор проти керівників партії”. До тієї ж організації “записали” Євгена Плужника, Миколу Куліша, Валер’яна Поліщука, Григорія Епіка, Миколу Любченка – загалом 18 осіб. Підмогильного засудили до 10 років позбавлення волі, але вже 1937-го разом з іншими українськими політв’язнями розстріляли в урочищі Сандармох.

2 лютого 1914 року в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном – “Заробляючи на життя”. Тривалість німого кіно була лише 15 хвилин. А сюжет дуже простий, як і в більшості фільмів на зорі кінематографа: шахрай краде у журналіста камеру зі знімками катастрофи, щоб продати їх, а врешті-решт стає об’єктом погоні.

2 лютого 1959 року на перевалі на Північному Уралі загинула туристична група Дятлова.

Історія цієї загибелі досі є предметом обговорень та побудови різних версій. Адже ані офіційне слідство, ні різнопланові експерти так і не знайшли чіткої відповіді на запитання, що сталося з дев’ятьма туристами. Їхні тіла знайшли поза наметом, більшість на морозі не були одягнені та навіть взуті. Сам намет – застебнутий, але розрізаний. Тіла – на відстані одне від одного. Судмедексперти визначили великий спектр причин смерті різних людей цієї групи – від банального переохолодження до насильницької смерті. У деяких із них виявили наявність радіоактивних речовин на одязі. Усе це разом, а також дивна поведінка слідчих, пілотів, які евакуювали тіла, заборона на ексгумацію тощо породили близько сотні різних версій смерті групи Дятлова: від сходу лавини, вбивства один одного через вжиті психотропи до випробувань психотронної зброї та містичних версій з демонами та НЛО. За містичною версією подій у 2013 році режисер Ренні Гарлін зняв художній фільм “Таємниця перевалу Дятлова”.

2 лютого 2015 року загинув у автокатастрофі Андрій Кузьменко (відомий як Кузьма Скрябін).

Лідер гурту Скрябін, культовий український співак та композитор загинув у ДТП у Дніпропетровській області. Автомобіль, за кермом якого був Кузьменко, врізався в молоковоз ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій помер за пів години. Посмертно у 2020 році йому надали звання Героя України.

Церковне свято 2 лютого

2 лютого – Стрітення. Свято присвячене події, яка сталася на 40-й день після народження Ісуса. Немовля принесли до Єрусалимського храму. Тоді в Єрусалимі жив праведний старець Симеон. Йому було одкровення, що він не помре, доки не побачить Спасителя. За навіюванням благочестивий старець прийшов у храм, коли Марія та Йосип принесли туди Ісуса. Симеон узяв немовля на руки та, благословивши Бога, висловив пророцтво про Спасителя світу: “Тепер відпускаєш раба твого, Владико, за твоїм словом із миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів”. Стрітення – одне з найдавніших свят християнської церкви.

Народні прикмети

Якщо на Стрітення відлига, то весна буде теплою.

Якщо йде сніг, то весна буде дощовою та довгою.

Якщо хуртовина, то весна буде пізньою й холодною.

Що не можна робити 2 лютого

Не можна грати в азартні ігри.

Не можна займатися важкою працею, рукоділлям, прибирати у квартирі, рубати дерева.

Не можна ходити до лазні.

Не можна виносити сміття.