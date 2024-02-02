Сегодня 2 февраля: какой праздник и день в истории

2 февраля – День сурка. В этот день родились два украинских писателя – Евгений Гребенка и Валерьян Подмогильный. В 1914 году в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином. В 1959-м на перевале на Северном Урале загадочно погибла туристическая группа Дятлова. В 2015-м в автокатастрофе разбился Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Праздники и памятные даты 2 февраля

2 февраля — День сурка.

В мире также: Всемирный день водно-болотных угодий, День ездовых собак, День осведомленности о ревматоидном артрите.

2 февраля в истории

2 февраля 1812 года родился украинский писатель Евгений Гребенка.

Он происходил из семьи мелкого помещика с Полтавщины. Литературную деятельность начал во время учебы в Нежинской гимназии высших наук. А его первое стихотворение вышло на страницах «Украинского альманаха» в 1831 году. В 1834-м Гребенка переехал в Петербург, где вошел в местную светскую и литературную жизнь. Положение и знакомства этого писателя сыграли роль в судьбе Тараса Шевченко. Гребенка принимал участие в выкупе Шевченко из крепостничества, а также – издании «Кобзаря». В 1841-м при содействии Евгения Гребенки вышел альманах «Ластівка», где напечатали произведения Шевченко, Котляревского, Квитки-Основьяненко и других украинских писателей, а также подборку украинских народных песен и поговорок. В этом же сборнике были напечатаны и тексты Гребенки: предисловие «Так собі до земляків» и послесловие «До зобачення». Среди известных произведений Гребенки – басни («Малороссийские поговорки»), поэма «Богдан», сборник «Рассказы пирятинца», а его стихотворение «Черные очи» стало словами всемирно известного романса «Очи черные». Кроме литературного творчества, Гребенка преподавал словесность. В 1847-м открыл на Полтавщине за свой счет приходское училище для крестьянских детей. Он скончался 15 декабря 1848 года от туберкулеза.

2 февраля 1841 года датируется первое упоминание о «Дне сурка». С этого момента до превращения праздника в официальный в США прошло около четверти века. Но тогда уж празднование развернулось со всем масштабом. Главному сурку-прорицателю Америки дали имя «Великий Фил — провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков». Живет Фил (как знают все, кто смотрел фильм «День сурка») в городе Панксатони в Пенсильвании, гордо называемом «Мировым центром погоды». Сейчас у Великого Фила есть даже свое «представительство» в интернете. Каждый год ровно в 7:25 2 февраля Фила вытаскивают из норы, и он делает свой прогноз на весну.

Считается, что если день солнечный, то сурок увидит свою тень и лезет спать обратно в нору, а значит морозы продлятся еще несколько недель. А вот если день пасмурный и тени нет, то сурок в нору не возвращается – значит, следует ожидать ранней весны. На Харьковщине уже много лет есть свой сурок-прорицатель – Тимка. Вернее – уже Тимка III. Ведь первые «пророки» ушли на пенсию по возрасту. 2 февраля Тимка просыпается на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в деревне Гайдары. А вот живет вместе со своими родственниками в районе Великого Бурлука. Из-за вторжения РФ Тимка III, как и другие сурки, был в оккупации. Однако выжил и даже посреди войны в прошлом году дал прогноз, предсказав, что весна наступит через шесть недель.

2 февраля 1901 года родился украинский писатель, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Валерьян Подмогильный.

Он был родом из бедной крестьянской семьи. Отец Подмогильного скончался рано. Парень получал начальное образование в церковно-приходской школе, а затем – в Екатеринославском реальном училище. Самостоятельно изучал иностранные языки – и выучил так, что перевел на украинский произведения Дени Дидро, Клода Гельвеция, Оноре де Бальзака, Анатоля Франса. Печататься начал еще в школьные годы, создавая приключенческие рассказы. Завершив образование, работал учителем и параллельно продолжал литературное творчество.

В 1921-м Подмогильный переехал в Киев. Там он стал одним из организаторов литературной группировки «Ланка», которую в 1926-м переименовали в «МАРС» (мастерская революционного слова). В это объединение входили Борис Антоненко-Давидович, Григорий Косынка, Тодось Осьмачка, Евгений Плужник, Дмитрий Фальковский. В Киеве Подмогильный работал в разных издательствах. В середине 1920-х издавался ряд его произведений, в частности: «Военный летун», «Третья революция», сборник рассказов «Проблема хлеба» и т.д. Одним из самых известных произведений Подмогильного стал роман «Город», напечатанный в 1928 году в Харькове. С Харьковом связаны и последние годы жизни писателя. Сюда он переехал в 1932 году. Сначала жизнь и работа на новом месте казались довольно успешными: он работал в издательстве «ЛіМ», в основном занимался переводами, впоследствии получил должность консультанта по иностранной литературе при издательстве «Рух». Но из его собственных произведений с 1931 по 1934 год издать удалось только один рассказ «Из жизни дома». А 8 декабря 1934 года за писателем пришли. НКВДисты арестовали его за якобы «участие в террористической организации, которая имела целью террор против руководителей партии». В ту же организацию «записали» Евгения Плужника, Николая Кулиша, Валерьяна Полищука, Григория Эпика, Николая Любченко – всего 18 человек. Подмогильного приговорили к 10 годам лишения свободы, но уже в 1937-м вместе с другими украинскими политзаключенными расстреляли в урочище Сандармох.

2 февраля 1914 года в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином — «Зарабатывая на жизнь». Продолжительность немого кино была всего 15 минут. А сюжет очень прост, как и у большинства фильмов на заре кинематографа: мошенник ворует у журналиста камеру со снимками катастрофы, чтобы продать их, а в конце концов становится объектом погони.

2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале погибла туристическая группа Дятлова.

История этой гибели до сих пор является предметом обсуждений и построения разных версий. Ведь ни официальное следствие, ни разноплановые эксперты так и не нашли четкого ответа на вопрос, что же произошло с девятью туристами. Их тела нашли вне палатки, большинство на морозе не были одеты и даже обуты. Сама палатка – застегнута, но разрезана. Тела – на расстоянии друг от друга. Судмедэксперты определили большой спектр причин смерти разных людей из этой группы – от банального переохлаждения до насильственной смерти. У некоторых из них установили наличие радиоактивных веществ на одежде. Все это вместе, а также странное поведение следователей, пилотов, которые эвакуировали тела, запрет на эксгумацию и т.д. породили около сотни разных версий смерти группы Дятлова: от схода лавины, убийства друг друга из-за употребленных психотропов до испытаний психотронного оружия и мистических версий с демонами и НЛО. По мистической версии событий в 2013 году режиссер Ренни Гарлин снял художественный фильм «Тайна перевала Дятлова».

2 февраля 2015 года погиб в автокатастрофе Андрей Кузьменко (известный как Кузьма Скрябин).

Лидер группы Скрябин, культовый украинский певец и композитор погиб в ДТП в Днепропетровской области. Автомобиль, за рулем которого находился Кузьменко, врезался в молоковоз ГАЗ-53. От полученных травм Андрей скончался через полчаса. Посмертно в 2020 году ему присвоили звание Героя Украины.

Церковный праздник 2 февраля

2 февраля – Сретение. Праздник посвящен событию, которое произошло на 40-й день после рождения Иисуса. Младенца принесли в Иерусалимский храм. Тогда в Иерусалиме жил праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм, когда Мария и Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял младенца на руки и, благословив Бога, высказал пророчество о Спасителе мира: «Теперь отпускаешь раба твоего, Владыка, по твоему слову с миром, потому что видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов». Сретение – один из древнейших праздников христианской церкви.

Народные приметы

Если на Сретение оттепель, то весна будет теплой.

Если идет снег, весна будет дождливой и долгой.

Если метель, то весна будет поздней и холодной.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя играть в азартные игры.

Нельзя заниматься тяжелым трудом, рукоделием, убирать в квартире, рубить деревья.

Нельзя ходить в баню.

Нельзя выносить мусор.