Сьогодні 4 жовтня: яке свято та день в історії

4 жовтня 1582 року для низки країн Європи стало останнім днем ​​”за юліанським календарем” – наступного дня настало 15 жовтня. У 1675-му нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник. У 1830-му Бельгія проголосила незалежність. У 1890-му створили першу українську політичну партію. У 1957-му запустили на орбіту перший у світі штучний супутник Землі. 4 жовтня 2022 року ЗСУ продовжили звільняти Харківщину: повідомили про деокупацію Богуславки та Борівської Андріївки.

Свята та пам’ятні дати 4 жовтня

4 жовтня в Україні – День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ.

У світі розпочинається Всесвітній тиждень космосу.

Також відзначають: Всесвітній день тварин, День покращень в офісі, Всесвітній день посмішки.

4 жовтня в історії

4 жовтня 1582 року стало останнім днем ​​”за юліанським календарем” у європейських країнах, що виконали буллу Папи Римського Григорія XIII. Наступного дня в цих країнах настало одразу 15 жовтня. Докладніше.

4 жовтня 1675 року вчений і винахідник Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник. Докладніше.

4 жовтня 1830 року Бельгія проголосила незалежність від Сполученого королівства Нідерландів. Це сталося в результаті Бельгійської революції, яка почалася в серпні того ж року.

До того протягом століть територія сучасної Бельгії переходила з рук до рук. Починаючи з XVI століття Бельгія перебувала під владою Іспанії (після поділу Священної Римської імперії на іспанську та австрійську частини). Територія була частиною так званих Іспанських Нідерландів.

Однак Іспанські Нідерланди були неоднорідними – насамперед за релігійною ознакою. У північній частині (власне, в сучасних Нідерландах – Голландії) швидко поширювався протестантизм. Оскільки Іспанія була “найкатоличнішою” з усіх держав Європи, зрозуміло, що існувати під її керівництвом протестанти не могли. На півночі розпочалася вісімдесятирічна війна за незалежність, яка завершилася підписанням Мюнстерського мирного договору 30 січня 1648 року. Згідно з ним Іспанія визнала незалежність Республіки Сполучених провінцій (або Голландської республіки). При цьому Південні Нідерланди (Бельгія), де більшість становили католики, залишилися під владою Іспанії.

Такий статус-кво зберігався до Війни за іспанську спадщину, яка розпочалася у 1701 році. За Утрехтським мирним договором 1713 року Іспанські Нідерланди увійшли до складу Австрійської імперії Габсбургів і стали Австрійськими Нідерландами. Так було протягом майже всього XVIII століття. Але наприкінці нього під впливом революції у Франції в Австрійських Нідерландах розпочалася Брабантська революція. У результаті в 1790 році проголосили Бельгійські з’єднані штати. Австрійці того ж року придушили повстання. Однак у 1792 році Франція вступила у війну з Австрією та Пруссією (Війна першої коаліції). А майже одразу після проголошення Першої Французької республіки (21 вересня 1792 року) республіканська армія здійснила інтервенцію на територію Австрійських Нідерландів. Вторгнення було успішним – Бельгія перейшла під контроль Франції, під яким і перебувала до завершення наполеонівських воєн.

У 1815-му рішенням Віденського конгресу створили Королівство Нідерландів (неофіційно його називали Об’єднане королівство Нідерландів). Тобто територіально повернули ситуацію до стану XV-XVI століть, коли північ і південь Нідерландів разом були під владою Іспанії, а політично – надали цьому утворенню незалежність. Головною ідеєю було створення “буферної держави” між постійними учасниками масштабних європейських воєн – Францією та німецькими державами.

Проте учасники Віденського конгресу явно не врахували релігійний поділ Нідерландів, який існував століттями й одразу викликав серйозні внутрішньополітичні проблеми в новій державі. Виникла й безліч інших проблем. В основному – через нерівноправне становище “південнонідерландців” (нинішніх бельгійців). При тому, що вони становили 62% населення країни, у парламенті отримали лише 50% місць. В уряді три чверті міністрів були представниками північної частини країни. Більшість державних інституцій (а відповідно й центрів розвитку) знаходилися на Півночі. Свої претензії до ситуації мали всі соціальні групи. Тож масові протести були лише питанням часу. Вони вибухнули у 1830 році. Знову ж таки – на тлі революції у Франції – там черговий раз скидали короля, цього разу Карла Х. 25 серпня 1830 року в Брюсселі почалися заворушення, що переросли в Бельгійську революцію.

Попри спроби короля Нідерландів Вільгельма I спочатку домовитися, а потім придушити заворушення силою, 26 вересня бельгійці скликали Національний конгрес, створили Тимчасовий уряд та розпочали розробку конституції. 4 жовтня 1830 року Тимчасовий уряд видав Декларацію незалежності. 20 грудня 1830 року в Лондоні відбулася конференція п’яти великих європейських держав (Австрії, Великої Британії, Пруссії, Франції та Росії). На ній після дискусій вирішили визнати незалежність Бельгії. Голландці відмовлялися офіційно “відпустити” бельгійців до 1839 року, проте врешті-решт ухвалили рішення Лондонської конференції, підписавши відповідний договір.

4 жовтня 1890 року створили першу політичну партію України – Русько-українську радикальну партію. Докладніше.

4 жовтня 1957 року в космос запустили перший у світі штучний супутник Землі – “Супутник-1”. Докладніше.

4 жовтня 2022 року ЗСУ продовжили звільняти Харківщину від окупантів. Цього дня Борівська селищна рада повідомила про звільнення ще двох сіл громади – Богуславки та Борівської Андріївки.

Церковне свято 4 жовтня

4 жовтня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують священномученика Єрофея, єпископа Афiнського. Він був членом афінського Ареопагу (верховного суду) і звернений до Христа апостолом Павлом разом із Діонисієм Ареопагітом. Апостол Павло висвятив Єрофея в єпископи. Він був присутній разом з єпископом Діонисієм під час поховання Пресвятої Богородиці. Помер святитель Єрофій у першому столітті мученицькою смертю.

Народні прикмети

Якщо день теплий, але дме вітер – зима буде холодною.

Якщо береза ще не скинула все листя, то зима буде нескоро

Ворони зібралися в зграї — погода почне погіршуватися.

Що не можна робити 4 жовтня

Жінкам та дівчатам не можна розмовляти із незнайомцями.

Не рекомендується довго стояти на порозі.

День не підходить для сватання.