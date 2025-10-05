Учитель из Харькова победил в Global Teacher Prize Ukraine 2025
Победитель престижной национальной премии этого года и обладатель награды в 1 млн грн — учитель биологии и экологии Харьковского научного лицея «Одаренность» Руслан Шаламов.
«Руслан Шаламов когда-то мечтал стать биохимиком-исследователем, но случайный урок в 1994 году открыл его подлинное призвание. С того времени он воспитал олимпиадников и ученых мирового уровня, стал соавтором госстандартов, автором учебников и тренером для сотен учителей», — сообщили в Facebook организаторы премии Global Teacher Prize Ukraine 2025.
Лицей «Одаренность» — областной, в нем учатся дети из различных районов области. До полномасштабного вторжения они также жили в общежитии на территории лицея. Сейчас занимаются онлайн. В ХОВА отметили, что победа Шаламова — первый случай в истории конкурса, когда звание лучшего учителя Украины получил педагог из Харьковской области.
«Руслан Шаламов имеет более 30 лет педагогического опыта и звание заслуженного учителя Украины. За время своей работы он подготовил более двух десятков победителей и призеров всеукраинских и международных олимпиад, турниров и конкурсов. В своей деятельности педагог объединяет глубокий научный подход с современными образовательными практиками, активно внедряет инновационные методы обучения. Его научные интересы включают биохимию, паразитологию, происхождение жизни и разработку компетентностных задач для учащихся», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Также учитель харьковского лицея пишет учебные программы, учебники и пособия по биологии. Он основал Творческое объединение «Подсолнух», которое проводит соревнования и конкурсы для украинских школьников.
Главный приз в 1 млн грн Шаламов использует на реализацию собственного образовательного проекта.
