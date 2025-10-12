Лицей, почти достроенный в Чугуеве, россияне сильно повредили этой ночью
Также в Чугуеве повреждены многоэтажки и жилые дома, сообщила мэр города Галина Минаева.
«Сегодня ночью от ударов в центре города повреждены 2 многоэтажки, 10 частных домов, 2 учебных заведения, 1 административное здание. Есть 5 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка, у всех острая реакция на стресс. К счастью, жертв нет. Лицей номер 2, который нам построило государство и который должен быть готов к концу года, больше всего поврежден», — сообщила Минаева.
В Чугуеве работает на месте городская комиссия по вопросам поврежденного имущества также. Специалисты фиксируют повреждения, предоставляют консультации по Є-відновлення, отметила мэр.
Чугуевцам помогают волонтеры из БО организации «Подснежник», «УВКПБ ООН», «Мирное небо», «Координационный гуманитарный центр», «Красный крест».
