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Использует технологии ИИ и VR: харьковский учитель стал финалистом нацпремии

Общество 11:05   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Использует технологии ИИ и VR: харьковский учитель стал финалистом нацпремии Фото: пресс-служба национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

5 октября в 21:00 в эфире нацмарафона пройдет финал нацпремии Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ней отмечают достижения украинских учителей, их позитивное влияние не только на учеников, а и на общество в целом.

Один из 10 финалистов премии – учитель истории из Харькова Владислав Кронгауз. За свою карьеру мужчина успел поработать не только в школах: стажировался в приемнике-распределителе, детской комнате полиции и даже колонии. Благодаря этому он лучше смог понять психологию детей и найти к ним особый подход.

учитель истории, Нацпремия
Фото: пресс-служба национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

«Одним из самых выдающихся проектов Владислава стала инициатива «Троллейбусные истории» — неформальный подход к изучению истории, где учащиеся могли обсуждать исторические события прямо во время поездки по городу. Сегодня он не останавливается на достигнутом, внедряя инновационные методы преподавания, сочетающие искусственный интеллект и современные цифровые технологии», – отметили в пресс-службе национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

учитель истории, школа
Фото: пресс-служба национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

Учитель проводит вебинары, разрабатывает учебники, учебные программы. А после начала полномасштабной войны Владислав Кронгауз помогает с социализацией и обучением детям, эвакуированным из оккупированных территорий Украины.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 октября в 21:00 в эфире нацмарафона пройдет финал нацпремии Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ней отмечают достижения украинских учителей, их позитивное влияние не только на учеников, а и на общество в целом.".