Использует технологии ИИ и VR: харьковский учитель стал финалистом нацпремии

5 октября в 21:00 в эфире нацмарафона пройдет финал нацпремии Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ней отмечают достижения украинских учителей, их позитивное влияние не только на учеников, а и на общество в целом.

Один из 10 финалистов премии – учитель истории из Харькова Владислав Кронгауз. За свою карьеру мужчина успел поработать не только в школах: стажировался в приемнике-распределителе, детской комнате полиции и даже колонии. Благодаря этому он лучше смог понять психологию детей и найти к ним особый подход.

«Одним из самых выдающихся проектов Владислава стала инициатива «Троллейбусные истории» — неформальный подход к изучению истории, где учащиеся могли обсуждать исторические события прямо во время поездки по городу. Сегодня он не останавливается на достигнутом, внедряя инновационные методы преподавания, сочетающие искусственный интеллект и современные цифровые технологии», – отметили в пресс-службе национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Учитель проводит вебинары, разрабатывает учебники, учебные программы. А после начала полномасштабной войны Владислав Кронгауз помогает с социализацией и обучением детям, эвакуированным из оккупированных территорий Украины.