Використовує технології ШІ та VR: харківський вчитель – фіналіст нацпремії
5 жовтня о 21:00 в етері нацмарафону пройде фінал нацпремії Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ній відзначають досягнення українських вчителів, їхній позитивний вплив не лише на учнів, а й на суспільство загалом.
Один із 10 фіналістів премії – вчитель історії з Харкова Владислав Кронгауз. За свою кар’єру чоловік встиг попрацювати не лише у школах: стажувався у приймальнику-розподільнику, дитячій кімнаті поліції та навіть колонії. Завдяки цьому він краще зміг зрозуміти психологію дітей та знайти до них особливий підхід.
Одним з найвидатніших проєктів Владислава стала ініціатива «Тролейбусні історії» — неформальний підхід до вивчення історії, де учні могли обговорювати історичні події прямо під час поїздки містом. цифрові технології”, – зазначили у пресслужбі національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.
Вчитель проводить вебінари, розробляє підручники, навчальні програми. А після початку повномасштабної війни Владислав Кронгауз допомагає із соціалізацією та навчанням дітям, евакуйованим із окупованих територій України.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: премия, учитель, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 жовтня о 21:00 в етері нацмарафону пройде фінал нацпремії Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ній відзначають досягнення українських вчителів, їхній позитивний вплив не лише на учнів, а й на суспільство загалом.".