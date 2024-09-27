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Використовує технології ШІ та VR: харківський вчитель – фіналіст нацпремії

Суспільство 11:05   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Використовує технології ШІ та VR: харківський вчитель – фіналіст нацпремії

5 жовтня о 21:00 в етері нацмарафону пройде фінал нацпремії Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ній відзначають досягнення українських вчителів, їхній позитивний вплив не лише на учнів, а й на суспільство загалом.

Один із 10 фіналістів премії – вчитель історії з Харкова Владислав Кронгауз. За свою кар’єру чоловік встиг попрацювати не лише у школах: стажувався у приймальнику-розподільнику, дитячій кімнаті поліції та навіть колонії. Завдяки цьому він краще зміг зрозуміти психологію дітей та знайти до них особливий підхід.

вчитель історії, Нацпремія

Одним з найвидатніших проєктів Владислава стала ініціатива «Тролейбусні історії» — неформальний підхід до вивчення історії, де учні могли обговорювати історичні події прямо під час поїздки містом. цифрові технології”, – зазначили у пресслужбі національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

вчитель історії, школа

Вчитель проводить вебінари, розробляє підручники, навчальні програми. А після початку повномасштабної війни Владислав Кронгауз допомагає із соціалізацією та навчанням дітям, евакуйованим із окупованих територій України.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 жовтня о 21:00 в етері нацмарафону пройде фінал нацпремії Global Teacher Prize Ukraine 2024. На ній відзначають досягнення українських вчителів, їхній позитивний вплив не лише на учнів, а й на суспільство загалом.".