Дискутировать на тему топонимов харьковчане могут между Гоголем и Пушкиным

Уличная выставка «Собственные названия» открылась в Харькове в субботу, 29 июля, в сквере на площади Поэзии между бюстами Николая Гоголя и Александра Пушкина.

Проект состоит из двух частей. Часть стендов посвящена российским писателям, их отношению к Украине и Харькову, вторая — украинским авторам, которые, по мнению организаторов, заслуживают своей биографией и литературными достижениями быть маркированными в городском пространстве, рассказали журналистам в пресс-службе Харьковского литературного музея.

«Одна ситуация, когда это Маяковский, который бывал здесь не раз, другая — Достоевский или Лермонтов. Известные, однако уместны ли? Большая часть людей, чьими именами названы городские артерии, не имеют никакого отношения к Харькову, большинство — откровенные украинофобы. В то же время есть группа «харьковских романтиков» или же гениальный поэт Владимир Свидзинский», — отмечают организаторы.

Посетители выставки имеют возможность предложить свой вариант нового названия для того или иного «литературного» топонима.

«Цель проекта — создать пространство для диалога с горожанами, поделиться с ними своим видением «литературной» топонимики и услышать мнения харьковчан, как должен «звучать» город. Чьи имена и культурные контексты должны нас окружать каждый день. Какие названия, наши собственные названия, должны наполнять Харьков», — добавляют организаторы.

Выставка продлится до 25 октября.



Фото: Василий Голосный