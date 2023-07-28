Рушники, коцы и «свищик»: народное наследие Харьковщины собрали в одном месте

Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства представил выставку изделий декоративно-прикладного искусства мастеров региона «Объединенные творчеством».

В экспозиции — работы 140 авторов из семи районов области. На выставке можно увидеть вышитые рушники, оригинальные кукольные композиции, коцы, валяные изделия, расписанную мелкую пластику и панно, украшения из бисера, изделия из дерева, вытынанки. Выставка будет работать до 2 сентября. Подробности — в сюжете.

Областной организационно-методический центр культуры и искусства представляет выставку «Объединенные творчеством».

Тамила Педан, ведущий методист отдела возрождения декоративно-прикладного искусства и выставочной деятельности ООМЦКИ

Почти полгода мы собирали работы для выставки. Это инициатива депутата Харьковского областного совета Татьяны Коробко. Именно благодаря ей мы присоединились к сбору этих работ. На выставку попали не все работы. Потому что основная ценность этой выставки в том, чтобы эти работы были эстетически привлекательны и максимально раскрывали творческий потенциал личности. Всего у нас представлено более 140 авторов из семи районов Харьковской области.

Работы для выставки собирали почти полгода. В экспозицию вошли наработки нескольких лет.

Татьяна Коробко, депутат Харьковского облсовета, инициатор проекта «Объединенные творчеством»

Откликнулись громады, откликнулись мастера. Это было, знаете как? Одно дыхание. Я поражена. У нас невероятные люди. Это не последняя выставка, а первая. Вот мы ее сделали в таких условиях войны, а дальше будет.

Выставки народного искусства выражают национальный характер, материальную и духовную культуру.

Ольга Денисенко, искусствовед, завотделом Харьковского художественного музея

Я с большим уважением считаю, что человек, который отработал на поле, у скота в селе или еще на какой-то работе, приходит домой после трудового дня и берет в руки кисть, резец, за вышивание берется или резьбу. Он заслуживает чрезвычайного уважения. Потому что это эстетическое изначальное влечение к творчеству, которое заложено в генах украинства. Когда хозяйка в доме была и дизайнером, и исполнительницей. И, действительно, устраивала на своем подворье рай домашний. Заходишь в дом и сразу: «Ой, как в раю». Вышивки, подушки.

Участники выставки — мастера декоративно-прикладного искусства, художники, преподаватели художественных школ из Харьковской области.

Тамила Педан, ведущий методист отдела возрождения декоративно-прикладного искусства и выставочной деятельности ООМЦКИ

На выставке представлены изделия декоративно-прикладного искусства самых разнообразных техник. Это и керамика, и папье-маше, и коцарство, и декоративная роспись, вытынанка, бисероплетение, писанкарство и даже было несколько новых относительно для нас техник.

Изюминка выставки — валковская свистулька, которая первой от Харьковщины была включена в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Ольга Тимошенко, член Национального союза мастеров народного искусства Украины

На этой выставке представлены мои работы, работы преподавателей и моих коллег, валковская свистулька. Работы эти глиняные. Изготавливаются по традиционной технологии. Должны быть и глина локальная, и отделка. И все-все элементы должны быть те, которые являются традиционными. Это не современное новообразование. Это, действительно, то, что является фундаментом. Генетическим фундаментом, я бы сказала, нашей художественной основы. Те работы, которые представлены здесь на выставке, являются победителями многих конкурсов. Наши работы, мои работы уже в значительной степени поехали за границу в частные коллекции. То есть я горжусь тем, что о нас будут знать. Нас будут как Украину и Харьковщину идентифицировать именно зная этот элемент нематериального культурного наследия.

Истоки искусства Малевича, Васильковского, Репина, Прохорова, Серебряковой — в народном творчестве.

Ольга Денисенко, искусствовед, завотделом Харьковского художественного музея

Я всегда подчеркиваю, что выражение «Наша муза — народное искусство» действительно очень правильное. Потому что художники, очень много художников, профессиональных, гениев мировых. Тот же Казимир Малевич, который увлекался росписью хат. У него это вызывало просто сакральный восторг. Тот же Васильковский, тот же Репин, Прохоров, Серебрякова, я уже упоминала. Даже будучи высокопрофессиональными, занимая в рейтингах чрезвычайно высокие места, они были фанатами народного искусства. И в этом находили импульс для своего творчества дальнейшего.

На временно оккупированных территориях Украины рф уничтожает все, что связано с украинством: книги, рушники, язык. Поэтому духовное единение художественного сообщества очень важно.

Ольга Тимошенко, член Национального союза мастеров народного искусства Украины

Многие говорят, что есть более важные, есть более насущные потребности. А каждый мастер, каждый человек — это олицетворение частички нашей культуры. Давайте вспомним, как на оккупированных территориях первое, что делалось — уничтожались библиотеки и книги, уничтожались наши рушники, уничтожались экспонаты в Изюмском музее, где я была буквально накануне начала этого кошмара. Я сейчас говорю, и у меня мурашки по коже. Потому что это уничтожение нас как нации не физически, а гораздо глубже. Единение духовное художественного сообщества очень важно.

Совместно с ОО «Ты не одна» на открытии выставки состоялся благотворительный аукцион, главной целью которого стала поддержка ВСУ.

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