На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены

За поддержку бойцов ВСУ поблагодарил волонтеров БФ «Дневники войны» командующий оперативной группировки войск «Харьков». О том, как возникла идея открыть экспозиции уничтоженной вражеской техники, как они стали большим, чем просто выставки под открытым небом, о сложностях и боли, связанных с этой работой, — в репортаже корреспондента МГ «Объектив».

Сначала была идея создания экспозиции разбитой российской техники в Харькове. Она появилась после того, как Александр Добробаба и Богдан Гузь увидели большое количество уничтоженной вражеской техники в пригороде Харькова.

Богдан Гузь, соучредитель БФ «Дневники войны»

Сзади меня находится танк Т-80. Это первый танк, подбитый в Харькове на перекрестке окружная-Циркуны. В 12:00 туда зашла российская группа, которая заняла перекресток. С ними вместе был этот танк, был МТ-ЛБ. Они были уничтожены, подбиты. Первый уничтоженный под Харьковом танк Т-80. Вероятнее всего, вместе с экипажем. Потому что в тот момент россияне находились внутри техники. Они всего боялись. Они еще окопов не накопали с укреплениями, куда прятаться.

Сразу же выяснилось, что от сожженной техники армии рф есть не только психологическая, но и практическая польза. Уцелевшие детали могут служить технике ВСУ.

Александр Добробаба, соучредитель БФ «Дневники войны»

Сначала это была выставка. Сначала я не понимал, насколько нужны запчасти нашей армии. Потому что этой технике по 50 лет. И заводы, которые разрабатывали, которые производили запчасти на эту технику — уже закрыты. И когда мы привезли первые экспонаты, к нам начали приезжать военные из разных частей, из разных бригад. 92-я, 93-я, третья танковая, зенитно-ракетные войска и многие-многие другие. И я увидел, что им нужны эти детали. Потому что их просто негде взять. И меня это еще больше вдохновило. Я начал делать еще больше, я начал еще чаще выезжать в поля, забирать орковскую технику. Привозить на наши локации.

В общем волонтеры бесплатно передали военным запчастей на более чем 2 миллиона гривен.

позывной «Редактор», представитель оперативной группировки войск «Харьков»

Это очень важно. Понимаете, что такое война. Техника долго не живет. Подвергается рискам. И очень хорошо, когда быстро можно эту технику поставить снова в строй. Которая снова будет уничтожать врагов. Очень много трофейной техники. Как шутят, что первый, кто у нас над ленд-лизом работает — это наш враг. Который бросает, оставляет свою технику. Конечно, наши используют ее, чтобы бить того врага.

Военные приходят на выставки уничтоженной российской техники, как на склад. Искать запчасти, необходимые для ремонта техники ВСУ.

Богдан Гузь, соучредитель БФ «Дневники войны»

Одно из харьковских подразделений ТрО забрало вот эту пластину. Впереди у танка находятся бивни или ножи, их еще называют. Они для разминирования минных полей. Вот их тоже хочет несколько разных подразделений забрать. Или хотят создать танк саперный, для того чтобы ездить разминировать поля. Для сельхозпредприятий, для украинцев. Тут тоже вот возникает конкурентный вопрос, кому они нужнее.

Искать, находить и доставлять экспонаты выставки — опасно и трудно.

Александр Добробаба, соучредитель БФ «Дневники войны»

Потому что мы приезжаем туда, куда не приезжают даже военные. Мы приезжаем, разминируем поля. После того как мы разминируем поля, мы смотрим, какая нам нужна техника. После дождей, после того, как там проехали танки, там очень большие колеи и очень трудно забирать эту технику.

позывной «Редактор», представитель оперативной группировки войск Харьков

Это опасно для жизни. В этой команде работает волонтер. И несколько недель назад они поехали изымать технику подбитую. И хотя местность ту заблаговременно обследовали саперы, но так оказалось, что один опасный предмет и человек, к сожалению, получил минно-взрывную травму.

Речь идет о Сергее Веприцком. Мужчина в штабе обороны Харькова с 24 февраля 2022 года. Через три дня после начала полномасштабного вторжения, 27 февраля, российская ДРГ прорвалась в район ТРЦ «Никольский». Тероборновцы, которые позже стали бойцами спецподразделения «Kraken», вступили в бой. Сергей был ранен и пережил несколько операций. Еще не до конца оправившись, вновь пошел помогать армии.

Богдан Гузь, соучредитель БФ «Дневники войны»

Помогая нам, входя в нашу команду, произошел с ним такой случай. Он потерял часть ноги. Он оказался очень сильный человек, который сумел себе вколоть обезболивающее. Он сумел себе перетянуть обе ноги турникетами. И командовал Саше Добробабе, куда его везти. В какую больницу, к каким врачам. Не знаю, руководил ли он своими операциями на операционном столе, но это мегасильнейший человек.

Сергей Веприцкий снова мечтает о работе и помощи ВСУ.

Александр Добробаба, соучредитель БФ «Дневники войны»

Мой напарник, который со мной работал с первого дня нашего фонда. Сейчас мы ему помогаем. Ему оторвало ногу, но мы поможем. Мы найдем и протезы, мы все сделаем. Все будет хорошо. И он рвется дальше помогать. И он говорит: буквально еще месяц и мы едем дальше. Вот бывают и такие ситуации. Мы делаем очень тяжелую, очень опасную работу и такое бывает.

В настоящее время у благотворительного фонда — две экспозиции под открытым небом. Одна на въезде в Харьков из Киева, вторая — на выезде из Харькова в сторону Чугуева. Для харьковчан выставки как успокоительное. Как наглядное подтверждение справедливости.

Богдан Гузь, соучредитель БФ «Дневники войны»

Хочется обратиться к детям. К их родителям, чтобы родители сказали детям: «Пожалуйста, дети, перестаньте бить манекены». Они подходят к манекенам и бьют их руками, ногами. Подходишь, говоришь ребенку: «Зачем ты бьешь манекен?» Он отвечает: «Я хочу ударить русского солдата за то, что он оккупант. За то что он вторгся в Украину». Такая злость у детей, что надо ставить манекены, которые можно бить.

За поддержку бойцов ВСУ команду благотворительного фонда «Дневники войны» поблагодарил командующий оперативной группировки войск «Харьков».

позывной «Редактор», представитель оперативной группировки войск «Харьков»

В то время, когда, чего греха таить, есть люди, которые болеют за ход событий, сидя на диване. Которые забыли, что такое донатить на армию или вообще не знают, что такое донатить. К счастью, есть такие люди, которые наоборот все свои силы направляют в то русло, чтобы помогать Вооруженным силам Украины.