Где увидеть сожженную технику РФ: в Харькове открыли сразу две выставки (фото)

Две выставки уничтоженной техники государства-агрессора открылись в Харькове: возле окружной дороги на улице Роганской,1 и на выезде в сторону Песочина на улице Полтавский Шлях, 208а. На них собрали подбитые российские танки, МТ-ЛБ, бронетранспортеры, БТР «Штурм» и боевые машины пехоты с территорий региона, где шли бои.

Всего на обеих выставках представили 21 российскую машину, которую уничтожили украинские военные, сообщает «Суспільне Харків».

Сожженную технику подвозили и устанавливали минимум две недели, говорит соорганизатор выставок Богдан Гузь, представитель благотворительного фонда «Дневники войны».

«МТ-ЛБ» — это экземпляр из Малой Рогани. Россияне занимали посадку, ее называли «посадка смерти». Они, заняв эту посадку, контролировали дорогу Харьков-Изюм, Харьков-Чугуев», — говорит Богдан.

На выставке, которую открыли в сторону Рогани, создали инсталляцию российского «мародера»: в уничтоженную боевую машину сложили поврежденную бытовую технику.

«Они брали все: микроволновки, телевизоры, утюги», — говорит соорганизатор.

Организаторы планируют сделать выставку бессрочной, периодически добавляя разбитую российскую технику. В частности, возле танков хотят разместить обломки ракет РФ.



Фото: «Редпост»