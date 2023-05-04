Де побачити спалену техніку РФ: у Харкові відкрили одразу дві виставки (фото)

Дві виставки знищеної техніки держави-агресорки відкрилися в Харкові: біля окружної дороги на вулиці Роганській, 1 та на виїзді у бік Пісочина на вулиці Полтавський Шлях, 208а. На них зібрали підбиті російські танки, МТ-ЛБ, бронетранспортери, БТР “Штурм” та бойові машини піхоти з територій регіону, де точилися бої.

Загалом на обох виставках представили 21 російську машину, яку знищили українські військові, повідомляє “Суспільне Харків”.

Спалену техніку підвозили та встановлювали щонайменше два тижні, каже співорганізатор виставок Богдан Гузь, представник благодійного фонду “Щоденники війни”.

“МТ-ЛБ” — це екземпляр з Малої Рогані. Росіяни займали посадку, її називали “посадка смерті”. Вони, зайнявши цю посадку, контролювали дорогу Харків-Ізюм, Харків-Чугуїв“, – каже Богдан.

На виставці, яку відкрили у бік Рогані, створили інсталяцію російського мародера: у знищену бойову машину склали пошкоджену побутову техніку.

“Вони брали все: мікрохвильовки, телевізори, праски”, – каже співорганізатор.

Організатори планують зробити виставку безстроковою, періодично додаючи розбиту російську техніку. Зокрема, біля танків хочуть розмістити уламки ракет РФ.



Фото: “Редпост”