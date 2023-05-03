На Куп’янсько-Лиманському напрямку РФ все частіше застосовує застарілу техніку
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу українські захисники знищили 36 окупантів, 108 військових РФ отримали поранення.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Також він зазначив, що окупанти все частіше на цьому напрямку почали використовувати застарілу техніку. Зокрема, БМП-1.
«За цю добу з РСЗВ та артилерії РФ нанесла 565 ударів. Одне бойове зіткнення відбулося. Наші воїни підбили танк Т-72, дві БМП-1. Що характерно, що ми бачимо, що це дві застарілі бойові машини. Вони частіше попадаються на цьому напрямку. І також підбили мінометний розрахунок», – розповів Череватий.
У ЗСУ також зазначили, що вже декілька тижнів підряд російські війська не мають жодного успіху на Купёянсько-Лиманському напрямку.
«В попередні доби було, що вони взагалі не намагалися атакувати. І загалом можна характеризувати, що вони там обережніше діють. Там тільки регулярні війська, майже немає залучених цих приватних військових компаній», – розповів Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу українські захисники знищили 36 окупантів, 108 військових РФ отримали поранення.".