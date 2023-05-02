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У ЗСУ повідомили про перспективи наступу РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Суспільство 14:25   02.05.2023
Вікторія Яковенко
У ЗСУ повідомили про перспективи наступу РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу армія РФ 4 рази намагалася штурмувати позиції українських захисників.

Про це в етері нацмарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також повідомив про перспективи наступу армії РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Ми постійно слідкуємо за ворогом, вони вже не один раз намагалися це зробити. Всі ці їхні випадки були або зразу припинені вогнем наших ракетних військ артилерії, або відкинуті в ході контратакувальних дій. Ми бачимо їхні наміри, ми знаємо і ми завжди готові їм протидіяти», – зазначив Череватий.

За добу на вказаному напрямку українські захисники знищили 29 окупантів, 84 військових РФ отримали поранення.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 14:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу армія РФ 4 рази намагалася штурмувати позиції українських захисників.".