У ЗСУ повідомили про перспективи наступу РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу армія РФ 4 рази намагалася штурмувати позиції українських захисників.

Про це в етері нацмарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також повідомив про перспективи наступу армії РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Ми постійно слідкуємо за ворогом, вони вже не один раз намагалися це зробити. Всі ці їхні випадки були або зразу припинені вогнем наших ракетних військ артилерії, або відкинуті в ході контратакувальних дій. Ми бачимо їхні наміри, ми знаємо і ми завжди готові їм протидіяти», – зазначив Череватий.

За добу на вказаному напрямку українські захисники знищили 29 окупантів, 84 військових РФ отримали поранення.