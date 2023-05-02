У ЗСУ повідомили про перспективи наступу РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу армія РФ 4 рази намагалася штурмувати позиції українських захисників.
Про це в етері нацмарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також повідомив про перспективи наступу армії РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
«Ми постійно слідкуємо за ворогом, вони вже не один раз намагалися це зробити. Всі ці їхні випадки були або зразу припинені вогнем наших ракетних військ артилерії, або відкинуті в ході контратакувальних дій. Ми бачимо їхні наміри, ми знаємо і ми завжди готові їм протидіяти», – зазначив Череватий.
За добу на вказаному напрямку українські захисники знищили 29 окупантів, 84 військових РФ отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу армія РФ 4 рази намагалася штурмувати позиції українських захисників.".