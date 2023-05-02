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В ВСУ сообщили о перспективах наступления РФ на Купянско-Лиманском направлении

Общество 14:25   02.05.2023
Виктория Яковенко
В ВСУ сообщили о перспективах наступления РФ на Купянско-Лиманском направлении

На Купянско-Лиманском направлении за сутки армия РФ 4 раза пыталась штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он также сообщил о перспективах наступления армии РФ на Купянско-Лиманском направлении.

«Мы постоянно следим за врагом, они уже не раз пытались это сделать. Все эти случаи были либо сразу прекращены огнем наших ракетных войск артиллерии, либо отброшены в ходе контратакующих действий. Мы видим их намерения, мы знаем, и мы всегда готовы им противодействовать», — отметил Череватый.

За сутки на указанном направлении украинские защитники уничтожили 29 оккупантов, 84 военных РФ получили ранения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 14:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки армия РФ 4 раза пыталась штурмовать позиции украинских защитников.".