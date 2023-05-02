В ВСУ сообщили о перспективах наступления РФ на Купянско-Лиманском направлении

На Купянско-Лиманском направлении за сутки армия РФ 4 раза пыталась штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он также сообщил о перспективах наступления армии РФ на Купянско-Лиманском направлении.

«Мы постоянно следим за врагом, они уже не раз пытались это сделать. Все эти случаи были либо сразу прекращены огнем наших ракетных войск артиллерии, либо отброшены в ходе контратакующих действий. Мы видим их намерения, мы знаем, и мы всегда готовы им противодействовать», — отметил Череватый.

За сутки на указанном направлении украинские защитники уничтожили 29 оккупантов, 84 военных РФ получили ранения.