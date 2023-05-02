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Терехов в США заявил, что Харькову нужны самолеты, Patriot и SAMP/T

Мир 11:03   02.05.2023
Оксана Горун
Терехов в США заявил, что Харькову нужны самолеты, Patriot и SAMP/T Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Игорь Терехов во время круглого стола в США рассказал, что Харькову для защиты от С-300 нужны новейшие системы ПВО.

Мэр Харькова в США на круглом столе, посвященном вопросам безопасности рисков в украинских громадах, рассказал о ракетном терроре РФ. В первую очередь — о том, что ракеты С-300 с территории РФ долетают до города менее, чем за минуту.

«Для защиты нам необходимо иметь на вооружении противоракетные комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Сегодня это зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и SAMP/T. Однако лучший вариант – уничтожение пусковых установок еще до того, как они выпустят ракеты. Для этого нам нужны самолеты-истребители и ударные беспилотники», – цитирует Терехова пресс-служба мэрии.

Помимо средств, необходимых для защиты Харькова от соседей-террористов, мэр акцентировал внимание и на проблеме заминирования.

«Украина – самая заменирированная страна в мире, а Харьковская область – среди лидеров в списке наиболее заминированных регионов. Мы нуждаемся в помощи в этом направлении», — отметил мэр.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов во время круглого стола в США рассказал, что Харькову для защиты от С-300 нужны новейшие системы ПВО".