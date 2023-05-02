Терехов у США заявив, що Харкову потрібні літаки, Patriot та SAMP/T
Мер Ігор Терехов під час круглого столу в США розповів, що Харкову для захисту від С-300 потрібні новітні системи ППО.
Мер Харкова в США на круглому столі, присвяченому питанням безпеки ризиків в українських громадах, розповів про ракетний терор РФ. Насамперед – про те, що ракети С-300 з території РФ долітають до міста менше, ніж за хвилину.
“Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси «Patriot» та SAMP/T. Однак найкращий варіант – знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники”, – цитує Терехова пресслужба мерії.
Крім засобів, необхідних для захисту Харкова від сусідів-терористів, мер наголосив і на проблемі замінування.
“Україна – найзамінованіша країна у світі, а Харківська область – серед лідерів у списку найбільш замінованих регіонів. Ми потребуємо допомоги в цьому напрямі”, — зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов під час круглого столу в США розповів, що Харкову для захисту від С-300 потрібні новітні системи ППО".