Терехов у США заявив, що Харкову потрібні літаки, Patriot та SAMP/T

Мер Ігор Терехов під час круглого столу в США розповів, що Харкову для захисту від С-300 потрібні новітні системи ППО.

Мер Харкова в США на круглому столі, присвяченому питанням безпеки ризиків в українських громадах, розповів про ракетний терор РФ. Насамперед – про те, що ракети С-300 з території РФ долітають до міста менше, ніж за хвилину.

“Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси «Patriot» та SAMP/T. Однак найкращий варіант – знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники”, – цитує Терехова пресслужба мерії.

Крім засобів, необхідних для захисту Харкова від сусідів-терористів, мер наголосив і на проблемі замінування.

“Україна – найзамінованіша країна у світі, а Харківська область – серед лідерів у списку найбільш замінованих регіонів. Ми потребуємо допомоги в цьому напрямі”, — зазначив мер.