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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 38 оккупантов, 89 ранены — ВСУ

Общество 19:17   06.05.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 38 оккупантов, 89 ранены — ВСУ

За сутки ВСУ на Купянско-Лиманском направлении уничтожили боевую машину десанта, гаубицу Д-30, миномет, бронированный автомобиль «Тайфун-К», а также полевой склад боеприпасов РФ. 

Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«За эти сутки 455 раз враг наносил разными типами и калибрами огонь по нашим подразделениям. 7 авианалетов совершено», — рассказал Череватый.

В ВСУ также сообщили, что на указанном направлении за сутки произошло 2 боевых столкновения, в результате чего 38 оккупантов были уничтожены и 89 получили ранения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 19:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки ВСУ на Купянско-Лиманском направлении уничтожили боевую машину десанта, гаубицу Д-30, миномет, бронированный автомобиль «Тайфун-К», а также полевой склад боеприпасов РФ. ".