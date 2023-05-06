На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 38 оккупантов, 89 ранены — ВСУ

За сутки ВСУ на Купянско-Лиманском направлении уничтожили боевую машину десанта, гаубицу Д-30, миномет, бронированный автомобиль «Тайфун-К», а также полевой склад боеприпасов РФ.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«За эти сутки 455 раз враг наносил разными типами и калибрами огонь по нашим подразделениям. 7 авианалетов совершено», — рассказал Череватый.

В ВСУ также сообщили, что на указанном направлении за сутки произошло 2 боевых столкновения, в результате чего 38 оккупантов были уничтожены и 89 получили ранения.