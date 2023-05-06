На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 38 оккупантов, 89 ранены — ВСУ
За сутки ВСУ на Купянско-Лиманском направлении уничтожили боевую машину десанта, гаубицу Д-30, миномет, бронированный автомобиль «Тайфун-К», а также полевой склад боеприпасов РФ.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«За эти сутки 455 раз враг наносил разными типами и калибрами огонь по нашим подразделениям. 7 авианалетов совершено», — рассказал Череватый.
В ВСУ также сообщили, что на указанном направлении за сутки произошло 2 боевых столкновения, в результате чего 38 оккупантов были уничтожены и 89 получили ранения.
Читайте также: Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 18 населенных пунктов – ГШ
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 38 оккупантов, 89 ранены — ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 19:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки ВСУ на Купянско-Лиманском направлении уничтожили боевую машину десанта, гаубицу Д-30, миномет, бронированный автомобиль «Тайфун-К», а также полевой склад боеприпасов РФ. ".