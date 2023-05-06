Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 18 населенных пунктов – ГШ

На Купянском направлении противник пытался наступать недалеко от населенного пункта Синьковка на Харьковщине. Однако, враг успеха не имел, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. На Харьковщине обстреляны Лемищино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее.

На Купянском направлении обстрелов захватчиков подверглись населенные пункты Красное Первое, Двуречная, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка.