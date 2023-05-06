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Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 18 населенных пунктов – ГШ

Общество 18:26   06.05.2023
Виктория Яковенко
Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 18 населенных пунктов – ГШ

На Купянском направлении противник пытался наступать недалеко от населенного пункта Синьковка на Харьковщине. Однако, враг успеха не имел, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. На Харьковщине обстреляны Лемищино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее.

На Купянском направлении обстрелов захватчиков подверглись населенные пункты Красное Первое, Двуречная, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 18:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник пытался наступать недалеко от населенного пункта Синьковка на Харьковщине. Однако, враг успеха не имел, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".