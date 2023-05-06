На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото)

6 мая в поле неподалеку села Затишье в Харьковском районе наехал на противотанковую мину трактор. 43-летний водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели еще раз обратились к жителям Харьковщины с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.