На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
6 мая в поле неподалеку села Затишье в Харьковском районе наехал на противотанковую мину трактор. 43-летний водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели еще раз обратились к жителям Харьковщины с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
Читайте также: Оккупанты много «начудили»: саперы показали, как разминируют Изюмщину (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 мая в поле неподалеку села Затишье в Харьковском районе наехал на противотанковую мину трактор. 43-летний водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.".