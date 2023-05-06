Live
  • Суббота 06.05.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото)

Происшествия 16:46   06.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

6 мая в поле неподалеку села Затишье в Харьковском районе наехал на противотанковую мину трактор. 43-летний водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели еще раз обратились к жителям Харьковщины с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

01

02

04

04
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Оккупанты много «начудили»: саперы показали, как разминируют Изюмщину (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

16:46
На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото)
15:39
«Работать было очень тяжело»: энергетики вернули свет в освобожденное Граково
08:40
Сутки на Харьковщине – без пожаров из-за обстрелов РФ – ГСЧС
08:06
В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: причина
07:00
Какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине трактор наехал на мину, водителя госпитализировали (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 16:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 мая в поле неподалеку села Затишье в Харьковском районе наехал на противотанковую мину трактор. 43-летний водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.".