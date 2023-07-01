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В Харьковской области трактор наехал на мину – ГСЧС

Происшествия 22:39   01.07.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области трактор наехал на мину – ГСЧС Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

1 июля в селе Богодарово Изюмского района трактор передними колесами наехал на мину.

Тракторист в результате взрыва не травмировался, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели еще раз призывают быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам «101», «102» или «112».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 22:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в селе Богодарово Изюмского района трактор передними колесами наехал на мину.".