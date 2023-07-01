В Харьковской области трактор наехал на мину – ГСЧС

1 июля в селе Богодарово Изюмского района трактор передними колесами наехал на мину.

Тракторист в результате взрыва не травмировался, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели еще раз призывают быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам «101», «102» или «112».