У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС

1 липня у селі Богодарове Ізюмського району трактор передніми колесами наїхав на міну.

Тракторист внаслідок вибуху не травмувався, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликають бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.