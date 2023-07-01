У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
1 липня у селі Богодарове Ізюмського району трактор передніми колесами наїхав на міну.
Тракторист внаслідок вибуху не травмувався, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники вкотре закликають бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 22:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у селі Богодарове Ізюмського району трактор передніми колесами наїхав на міну.".