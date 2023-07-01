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У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС

Події 22:39   01.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

1 липня у селі Богодарове Ізюмського району трактор передніми колесами наїхав на міну.

Тракторист внаслідок вибуху не травмувався, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликають бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.

Читайте також: На Харківщині трактор наїхав на боєприпас: водій не травмувався – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 22:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у селі Богодарове Ізюмського району трактор передніми колесами наїхав на міну.".