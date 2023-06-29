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На Харьковщине трактор наехал на боеприпас: водитель не травмировался — ГСЧС

Происшествия 15:44   29.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине трактор наехал на боеприпас: водитель не травмировался — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

29 июня в селе Чернещина Изюмского района трактор прицепом наехал на взрывоопасный предмет.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате наезда трактора на боеприпас произошел взрыв. Тракторист повреждений не получил и от госпитализации отказался.

Спасатели еще раз обратились к жителям быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам «101», «102» или «112».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 15:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня в селе Чернещина Изюмского района трактор прицепом наехал на взрывоопасный предмет.".