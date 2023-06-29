На Харьковщине трактор наехал на боеприпас: водитель не травмировался — ГСЧС

29 июня в селе Чернещина Изюмского района трактор прицепом наехал на взрывоопасный предмет.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате наезда трактора на боеприпас произошел взрыв. Тракторист повреждений не получил и от госпитализации отказался.

Спасатели еще раз обратились к жителям быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам «101», «102» или «112».