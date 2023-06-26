За неделю на Харьковщине на минах подорвались 4 человека, среди них — ребенок

С 19 по 26 июня в Харьковской области в результате подрыва на взрывоопасных предметах пострадали четыре человека, среди 7-летний ребенок.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

В частности, 19 июня в результате взрыва неизвестного предмета осколочное ранение головы и левой ноги получил 52-летний житель Изюма. По предварительным данным мужчина жег костер, рассказал Василенко.

«В этот же день на берегу реки Оскол, вблизи села Оскол Изюмского района в результате детонации противопехотной мины пострадал 32-летний мужчина. Он также был госпитализирован в местную больницу», — отметили в ГСЧС.

23 июня в селе Артемовка в результате взрыва противопехотной мины получил множественные ранения тела и рук 73-летний мужчина. Он гулял в лесу и поднял противопехотную мину «лепесток».

И уже 24 июня в поселке Южный 7-летний мальчик играл с патроном. Из-за детонации боеприпаса он получил ранение. Сейчас ребенок находится в больнице, отметил Василенко.

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