За неделю на Харьковщине на минах подорвались 4 человека, среди них — ребенок
С 19 по 26 июня в Харьковской области в результате подрыва на взрывоопасных предметах пострадали четыре человека, среди 7-летний ребенок.
Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
В частности, 19 июня в результате взрыва неизвестного предмета осколочное ранение головы и левой ноги получил 52-летний житель Изюма. По предварительным данным мужчина жег костер, рассказал Василенко.
«В этот же день на берегу реки Оскол, вблизи села Оскол Изюмского района в результате детонации противопехотной мины пострадал 32-летний мужчина. Он также был госпитализирован в местную больницу», — отметили в ГСЧС.
23 июня в селе Артемовка в результате взрыва противопехотной мины получил множественные ранения тела и рук 73-летний мужчина. Он гулял в лесу и поднял противопехотную мину «лепесток».
И уже 24 июня в поселке Южный 7-летний мальчик играл с патроном. Из-за детонации боеприпаса он получил ранение. Сейчас ребенок находится в больнице, отметил Василенко.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 15:59;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 19 по 26 июня в Харьковской области в результате подрыва на взрывоопасных предметах пострадали четыре человека, среди 7-летний ребенок.".