На Харьковщине до конца июня будут перекрывать часть дороги госзначения

Фото: Служба по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области

Часть дороги Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка в Харьковской области с 26 по 30 июня с 09:00 до 14:00 будет перекрыта из-за работ по разминированию.

Речь идет о участке км 41+700 – км 44+700, сообщили в Службе по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области.

Дорогу будут перекрывать на время работ в обоих направлениях.