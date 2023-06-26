На Харьковщине до конца июня будут перекрывать часть дороги госзначения
Фото: Служба по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области
Часть дороги Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка в Харьковской области с 26 по 30 июня с 09:00 до 14:00 будет перекрыта из-за работ по разминированию.
Речь идет о участке км 41+700 – км 44+700, сообщили в Службе по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области.
Дорогу будут перекрывать на время работ в обоих направлениях.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть дороги Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка в Харьковской области с 26 по 30 июня с 09:00 до 14:00 будет перекрыта из-за работ по разминированию.".