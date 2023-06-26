Live
  • Понедельник 26.06.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

На Харьковщине до конца июня будут перекрывать часть дороги госзначения

Общество 14:35   26.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине до конца июня будут перекрывать часть дороги госзначения Фото: Служба по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области

Часть дороги Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка в Харьковской области с 26 по 30 июня с 09:00 до 14:00 будет перекрыта из-за работ по разминированию.

Речь идет о участке км 41+700 – км 44+700, сообщили в Службе по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области.

Дорогу будут перекрывать на время работ в обоих направлениях.

Читайте также: На Харьковщине сегодня перекроют дорогу (схема)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
26.06.2023
Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
26.06.2023
Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина
Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина
26.06.2023
РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)
РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)
26.06.2023
«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
26.06.2023
Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория
Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория
26.06.2023

Новости по теме:

13:52
Разминирование на Харьковщине: в ОВА сообщили, где сегодня будет «громко»
13:04
РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)
11:15
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
09:39
На Харьковщине сегодня перекроют дорогу (схема)
20:08
Около 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине до конца июня будут перекрывать часть дороги госзначения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 14:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть дороги Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка в Харьковской области с 26 по 30 июня с 09:00 до 14:00 будет перекрыта из-за работ по разминированию.".