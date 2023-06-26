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На Харьковщине сегодня перекроют дорогу (схема)

Общество 09:39   26.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине сегодня перекроют дорогу (схема)

Дорогу перекроют в Балаклейской громаде — в районе села Байрак.

«Сегодня, 26 июня, с 09:30 до 12:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак) — каждый час по 40 минут», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Руководство громады опубликовало схему перекрытия.

На Харьковщине перекроют дорогу в Балаклейской громаде

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорогу перекроют в Балаклейской громаде — в районе села Байрак".