На Харьковщине сегодня перекроют дорогу (схема)

Дорогу перекроют в Балаклейской громаде — в районе села Байрак.

«Сегодня, 26 июня, с 09:30 до 12:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак) — каждый час по 40 минут», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Руководство громады опубликовало схему перекрытия.

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