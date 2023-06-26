На Харьковщине сегодня перекроют дорогу (схема)
Дорогу перекроют в Балаклейской громаде — в районе села Байрак.
«Сегодня, 26 июня, с 09:30 до 12:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак) — каждый час по 40 минут», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Руководство громады опубликовало схему перекрытия.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорогу перекроют в Балаклейской громаде — в районе села Байрак".