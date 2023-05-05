Оккупанты много «начудили»: саперы показали как разминируют Изюмщину (видео)
Саперы ГСЧС продолжают разминирование Изюмщины. Сейчас там работает 15 групп пиротехников.
Видео работы саперов в Изюмском районе опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Специалисты осуществляют разминирование линий электропередач на участке «Изюм-Луговая-Топольская».
Начальник отделения группы пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Тернопольской области Артем Хомяк сравнил свою работу на Киевщине и Харьковщине. Спасатель рассказал: в Киевской области оккупанты «начудили» меньше.
«В данном регионе находим очень большое количество противотанковых мин, противопехотных мин разных категорий. Все эти мины уничтожаем на месте», — добавил Артем Хомяк.
Спасатели также отметили, есть случаи, когда мины-лепестки детонируют при нагревании солнца.
«Что касается поля: осуществляем маркировку после наших проходов, для того, чтобы приезжающие электрики восстанавливали критическую инфраструктуру не заходя за зону отмаркированную, чтобы не было подрывов», — добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы ГСЧС продолжают разминирование Изюмщины. Сейчас там работает 15 групп пиротехников.".