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Оккупанты много «начудили»: саперы показали как разминируют Изюмщину (видео)

Общество 15:24   05.05.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты много «начудили»: саперы показали как разминируют Изюмщину (видео)

Саперы ГСЧС продолжают разминирование Изюмщины. Сейчас там работает 15 групп пиротехников.

Видео работы саперов в Изюмском районе опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Специалисты осуществляют разминирование линий электропередач на участке «Изюм-Луговая-Топольская».

Начальник отделения группы пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Тернопольской области Артем Хомяк сравнил свою работу на Киевщине и Харьковщине. Спасатель рассказал: в Киевской области оккупанты «начудили» меньше.

«В данном регионе находим очень большое количество противотанковых мин, противопехотных мин разных категорий. Все эти мины уничтожаем на месте», — добавил Артем Хомяк.

Спасатели также отметили, есть случаи, когда мины-лепестки детонируют при нагревании солнца.

«Что касается поля: осуществляем маркировку после наших проходов, для того, чтобы приезжающие электрики восстанавливали критическую инфраструктуру не заходя за зону отмаркированную, чтобы не было подрывов», — добавили в ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы ГСЧС продолжают разминирование Изюмщины. Сейчас там работает 15 групп пиротехников.".