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На Харьковщине за неделю разминировали 260 га земли: сколько нашли взрывчаток

Общество 15:24   04.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине за неделю разминировали 260 га земли: сколько нашли взрывчаток Фото: ХОВА

С 27 апреля по 3 мая включительно на Харьковщине специалисты-взрывотехники разминировали около 21 км участков автодорог и 135,2 км линий электропередач. Также они обследовали 0,2 км газопроводов и 1 га сельхозугодий.

Всего в течение недели в регионе разминировали 260,4 га территории и уничтожили 2213 взрывоопасных предметов, сообщили в ХОВА.

«Подразделения взрывотехников привлекали 332 раза. Благодаря разминированию подключили к электросети 215 абонентов», – добавили в администрации.

В частности, за 3 мая в регионе разминировали 27,1 га территории, 3,2 км участков автодорог и 20,5 км линий электропередач. Также специалисты обследовали 0,2 км газопроводов и 2 объекта. За сутки уничтожили 468 взрывоопасных предметов. Также подключили к электросети 48 потребителей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 15:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 27 апреля по 3 мая включительно на Харьковщине специалисты-взрывотехники разминировали около 21 км участков автодорог и 135,2 км линий электропередач. Также они обследовали 0,2 км газопроводов и 1 га сельхозугодий.".