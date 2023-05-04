На Харьковщине за неделю разминировали 260 га земли: сколько нашли взрывчаток
С 27 апреля по 3 мая включительно на Харьковщине специалисты-взрывотехники разминировали около 21 км участков автодорог и 135,2 км линий электропередач. Также они обследовали 0,2 км газопроводов и 1 га сельхозугодий.
Всего в течение недели в регионе разминировали 260,4 га территории и уничтожили 2213 взрывоопасных предметов, сообщили в ХОВА.
«Подразделения взрывотехников привлекали 332 раза. Благодаря разминированию подключили к электросети 215 абонентов», – добавили в администрации.
В частности, за 3 мая в регионе разминировали 27,1 га территории, 3,2 км участков автодорог и 20,5 км линий электропередач. Также специалисты обследовали 0,2 км газопроводов и 2 объекта. За сутки уничтожили 468 взрывоопасных предметов. Также подключили к электросети 48 потребителей.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 27 апреля по 3 мая включительно на Харьковщине специалисты-взрывотехники разминировали около 21 км участков автодорог и 135,2 км линий электропередач. Также они обследовали 0,2 км газопроводов и 1 га сельхозугодий.".