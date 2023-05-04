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На Харківщині за тиждень розмінували 260 га землі: скільки знайшли вибухівок

Суспільство 15:24   04.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині за тиждень розмінували 260 га землі: скільки знайшли вибухівок Фото: ХОВА

З 27 квітня по 3 травня включно на Харківщині фахівці-вибухотехніки розмінували майже 21 км ділянок автодоріг та 135,2 км ліній електропередач. Також вони обстежили 0,2 км газопроводів та 1 га сільгоспугідь.

Всього протягом тижня в регіоні розмінували 260,4 га території та знищили 2213 вибухонебезпечних предметів, повідомили у ХОВА.

«Підрозділи вибухотехніків залучали 332 рази. Завдяки розмінуванню під’єднали до електромережі 215 абонентів», – додали в адміністрації.

Зокрема, за 3 травня в регіоні розмінували 27,1 га території, 3,2 км ділянок автодоріг та 20,5 км ліній електропередач. Також фахівці обстежили 0,2 км газопроводів та 2 об’єкти. За добу знищили 468 вибухонебезпечних предметів. Також, під’єднали до електромережі 48 споживачів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 15:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 27 квітня по 3 травня включно на Харківщині фахівці-вибухотехніки розмінували майже 21 км ділянок автодоріг та 135,2 км ліній електропередач. Також вони обстежили 0,2 км газопроводів та 1 га сільгоспугідь.".