На Харківщині за тиждень розмінували 260 га землі: скільки знайшли вибухівок
Фото: ХОВА
З 27 квітня по 3 травня включно на Харківщині фахівці-вибухотехніки розмінували майже 21 км ділянок автодоріг та 135,2 км ліній електропередач. Також вони обстежили 0,2 км газопроводів та 1 га сільгоспугідь.
Всього протягом тижня в регіоні розмінували 260,4 га території та знищили 2213 вибухонебезпечних предметів, повідомили у ХОВА.
«Підрозділи вибухотехніків залучали 332 рази. Завдяки розмінуванню під’єднали до електромережі 215 абонентів», – додали в адміністрації.
Зокрема, за 3 травня в регіоні розмінували 27,1 га території, 3,2 км ділянок автодоріг та 20,5 км ліній електропередач. Також фахівці обстежили 0,2 км газопроводів та 2 об’єкти. За добу знищили 468 вибухонебезпечних предметів. Також, під’єднали до електромережі 48 споживачів.
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Ви читали новину: «На Харківщині за тиждень розмінували 260 га землі: скільки знайшли вибухівок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 27 квітня по 3 травня включно на Харківщині фахівці-вибухотехніки розмінували майже 21 км ділянок автодоріг та 135,2 км ліній електропередач. Також вони обстежили 0,2 км газопроводів та 1 га сільгоспугідь.".