Заминированный Изюм: люди ходят на кладбища и собирают «урожаи» гранат (сюжет)

Изюмский район Харьковщины бойцы ГСЧС называют самым загрязненным взрывоопасными предметами, ведь именно в нем работает больше всего саперов в регионе. Количество выездов по заявкам жителей, которые находят боеприпасы, достигает нескольких десятков в день. Опасность может быть где угодно, ведь россияне прибегали и к дистанционному минированию. На вражеских взрывчатках подорвались десять жителей района и еще 46 пострадали. Несмотря на запрет и предупредительные таблички, некоторые местные на свой страх и риск посещают кладбища. А некоторые собственноручно собирали гранаты в своих дворах и обезвреживали растяжки, хотя должны были бы вызвать ГСЧС. О том, как люди приспосабливаются и привыкают к постоянной опасности под ногами — в репортаже МГ «Объектив».

Изюм называют воротами Донбасса. Россияне пытались взять город с начала полномасштабного вторжения, и с апреля 2022 года до сентябрьского контрнаступления ВСУ он был под оккупацией. Сейчас Изюм приходит в себя, здесь развеваются сине-желтые флаги, наводят порядок коммунальщики. На центральной площади звучит музыка.

По оценкам горсовета, после деоккупации в Изюм вернулось около 10 тысяч жителей, и сейчас здесь живут до 23 тысяч человек. До войны было 35 тысяч. И хоть захватчики ушли и самые страшные дни, кажется, уже позади, здесь еще долго будет подстерегать опасность — вражеские боеприпасы.

«Пожалуй, Изюмский район больше всего загрязнен взрывоопасными предметами. Сейчас здесь находится наибольшее количество пиротехнических подразделений, которые работают над разминированием и обследованием территории», — рассказывает начальник Изюмского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Назаренко.

И если после изгнания захватчиков саперы проверили дороги, обочины, остановки общественного транспорта, коммунальные предприятия, медучреждения и социальные объекты, то кладбища — только в тех пределах, где проводили эксгумацию или сейчас происходят захоронения. Чтобы уберечь людей, по всей Харьковщине накануне пасхальных праздников официально закрыли более 750 кладбищ. Однако запрет и предупредительные таблички останавливают не всех.

«Слышала, что нельзя ходить. Но я привыкла ежегодно весной и осенью убирать. Это брат мой родной. И у него не осталось никого, кроме меня. Страшно», — говорит жительница Изюма Людмила Михайловна, которая пришла убрать сухостой с могилы родственника.

Именно здесь, на центральном кладбище Изюма, 8 апреля на вражеской мине «лепесток» подорвалась женщина. Пока это единственный такой несчастный случай в области. Наша съемочная группа попала на опасное кладбище в сопровождении вице-мэра Изюма Владимира Мацокина. Он ведет нас по асфальтированной дорожке.

«Прилеты» были везде. И здесь, где мы с вами идем. Это самое старинное кладбище, которое полностью закрыто. Вы видите, в каком состоянии оно сейчас находится», — комментирует Мацокин.

Из четырех основных кладбищ в городе саперы проверили только одно, на улице Василия Стуса, потому что только там сейчас происходят новые захоронения, рассказывает Мацокин. Центральное кладбище на склонах горы Кременец не разминировали. Кроме «лепестков» россияне оставили после себя разбитые мемориалы павшим во Второй мировой войне и воинам-афганцам.

На кладбище видим также очень много разбитых надгробий. Местные рассказывают, что снарядами даже разворачивало могилы.

Вплоть до российского вторжения в Изюме постоянно находили боеприпасы времен Второй мировой, которые пролежали здесь 80 лет, говорит Мацокин. Сколько понадобится времени на обезвреживание современных взрывчаток, чиновник даже не предполагает. Поэтому центральное кладбище запрещено посещать не только на пасхальные праздники, а бессрочно — до получения акта ГСЧС о разминировании.

На одной из могил наводит порядок Виктор вместе с женой. Мужчина говорит, что вражеских мин не боится, потому что уже проверил дорогу собственными ногами.

«Я служил в ГСЧС. Знакомые есть. Говорят: «Мы разминируем, можно немного пройтись, но аккуратно». Под ноги смотрим», — уверяет Виктор.

В Изюмском районе от подрывов на российских взрывоопасных предметах уже погибли десять гражданских и еще 46 получили ранения.

«Опасность может подстерегать где угодно. Ни в коем случае не стоит сходить с твердого покрытия, потому что на асфальте таких предметов нет, а если есть, то их видно с большого расстояния», — советует начальник Изюмского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Назаренко.

Старается прислушиваться к этому совету и не сходить с асфальта изюмчанка Валентина Ольшанская. Мин женщина на своем пути не встречала, однако находила другие боеприпасы.

«У нас россияне жили дома. И когда мы вернулись, то находили в пристройке гранаты. Что-то собирали сами, осторожно. Ходили по огороду и выбирали все, что там было. Также гранаты находили в посадке. Тогда вызвали ГСЧС», — рассказывает Валентина.

Саперы несколько десятков раз в день выезжают на обезвреживание взрывоопасных предметов, которые находят жители Изюмского района. До приезда специалистов к ним нельзя ни прикасаться, ни подходить. Просто же проверки — нет ли во дворе или на огороде взрывчатки — пока не проводят. Такие заявки собирают, и их выполнение — в перспективе.

«В настоящее время все подразделения максимально направлены на восстановление критической инфраструктуры района. Но если человек увидел какой-то опасный предмет и сообщает по линиям «101» или «112», то по такой заявке мы немедленно реагируем», — добавляет начальник Изюмского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Назаренко.

На улице над кладбищем в траве можно увидеть остатки снарядов. Люди, которые возвращались после деоккупации, находили в своих дворах российские гранаты, а иногда и растяжки. Как рассказали местные, саперов вызвали жильцы только одного дома.

Местный житель Игорь Иванович утверждает, что сам обезвреживал растяжку в погребе. Алексей, который вернулся после освобождения Изюма, также самостоятельно убирал мусор за ЛНРовцами, которые жили в его доме и разворовали почти все имущество. Зато оставили свои боеприпасы.

«Россияне разбросали по двору гранаты и патроны. Все это посгребали и выбросили», — говорит Алексей.

Нет недели, по оценкам мэрии, когда на Изюмщине кто-то бы не подорвался. Это подтверждает и Алексей.

«На Песках уборщица подметала возле магазина — и наступила на мину. Уже в мирное время! Рыбаков много подрывается, ведь «лепестки» разбросаны. А сейчас трава выросла, их вообще не видно. Мой товарищ поехал в лес — тоже подорвался. Машина забуксовала, он остановился, чтобы подкопать лопатой. Лопату вставил на обочине — и взорвалась лопата. Что-то в земле было. Он сильно пострадал», — рассказал Алексей.

Чаще всего в Изюмском районе люди находят именно «лепестки», говорит помощник руководителя по разминированию Харьковщины Виталий Гриненко. Они бывают коричневые и зеленые, поэтому очень хорошо маскируются под почву и траву. Также опасность представляют кассетные снаряды.

«Это кассетный элемент 9Н210 из системы «Ураган», — показывает Виталий Гриненко. — Вот тоже кассетный элемент — «КОБЭ». Они могут находиться в разных местах. Там, где пролетел РСЗО и разбросал. Они дистанционно минируются. И такие предметы могут попадаться где угодно. На огородах, на полях, на кладбищах».