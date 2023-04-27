Харьковчан предупредили об опасности: птицы разносят мины

Противопехотные мины «Лепесток» могут появиться в самом неожиданном месте в любой момент. Как оказалось, их могут переносить в клювах вороны, сообщает «SQ».

Опасные «сюрпризы» от ворон заметили жители Изюма. На одной из самых заминированных территорий Харьковщины птицы переносят в клювах противопехотные «Лепестки». В результате мины могут оказаться на территориях, которые уже проверили саперы ГСЧС.

«Ситуация совершенно неожиданная, конечно, хотелось бы иметь конкретные подтвержденные наблюдения и свидетельства. Однако это вполне правдоподобно, — прокомментировал сообщения жителей Изюма заместитель заведующего культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Дмитрий Стрелков. — Однако это вполне правдоподобно! Вороновые птицы, особенно ворон и серая ворона, очень умны и могут проявить любознательность относительно необычных с виду незнакомых предметов. Обычно эти птицы настороженно относятся к изделиям человека, но в настоящее время некоторые из них настолько привыкли к жизни рядом с людьми, что способны довольно беззаботно отнестись к подобным вещам. Предмет весом 80 граммов они могут перенести на лету и потом упустить».

Сами спасатели подтверждают, что возникновение опасности на уже разминированной территории возможно — и не только из-за птиц. Так, в ГСЧС пояснили, что во время дистанционного минирования «Лепесток» может застрять в ветках дерева. А через некоторое время — упасть и оказаться там, где еще вчера все проверили.