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Харьковчан предупредили об опасности: птицы разносят мины

Общество 10:24   27.04.2023
Оксана Горун
Харьковчан предупредили об опасности: птицы разносят мины

Противопехотные мины «Лепесток» могут появиться в самом неожиданном месте в любой момент. Как оказалось, их могут переносить в клювах вороны, сообщает «SQ».

Опасные «сюрпризы» от ворон заметили жители Изюма. На одной из самых заминированных территорий Харьковщины птицы переносят в клювах противопехотные «Лепестки». В результате мины могут оказаться на территориях, которые уже проверили саперы ГСЧС.

«Ситуация совершенно неожиданная, конечно, хотелось бы иметь конкретные подтвержденные наблюдения и свидетельства. Однако это вполне правдоподобно, — прокомментировал сообщения жителей Изюма заместитель заведующего культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Дмитрий Стрелков. — Однако это вполне правдоподобно! Вороновые птицы, особенно ворон и серая ворона, очень умны и могут проявить любознательность относительно необычных с виду незнакомых предметов. Обычно эти птицы настороженно относятся к изделиям человека, но в настоящее время некоторые из них настолько привыкли к жизни рядом с людьми, что способны довольно беззаботно отнестись к подобным вещам. Предмет весом 80 граммов они могут перенести на лету и потом упустить».

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Сами спасатели подтверждают, что возникновение опасности на уже разминированной территории возможно — и не только из-за птиц. Так, в ГСЧС пояснили, что во время дистанционного минирования «Лепесток» может застрять в ветках дерева. А через некоторое время — упасть и оказаться там, где еще вчера все проверили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противопехотные мины «Лепесток» могут появиться в самом неожиданном месте в любой момент. Как оказалось, их могут переносить в клювах вороны, сообщает «SQ»".