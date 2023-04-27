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Харків’ян попередили про небезпеку: птахи розносять міни

Суспільство 10:24   27.04.2023
Оксана Горун
Харків’ян попередили про небезпеку: птахи розносять міни

Протипіхотні міни “Пелюстка” можуть з’явитися в несподіваному місці в будь-який момент. Як виявилося, їх можуть переносити у дзьобах ворони, повідомляє “SQ”.

Небезпечні “сюрпризи” від ворон помітили жителі Ізюма. На одній із найзамінованіших територій Харківщини птиці переносять у дзьобах протипіхотні “Пелюстки”. Внаслідок цього міни можуть опинитися на територіях, які вже перевірили сапери ДСНС.

“Ситуація абсолютно несподівана, звісно, хотілося б мати конкретні підтверджені спостереження і свідчення. Проте це цілком правдоподібно, – прокоментував повідомлення мешканців Ізюма заступник завідувача культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Дмитро Стрєлков. – Воронові птахи, особливо ворон і сіра ворона, дуже розумні й можуть проявити допитливість щодо незвичайних на вигляд незнайомих предметів. Зазвичай ці птахи насторожено ставляться до виробів людини, але в наш час деякі з них настільки звикли до життя поруч із людьми, що здатні досить безтурботно поставитися до подібних речей. Предмет вагою у 80 грамів вони можуть перенести на льоту і потім упустити”.

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Самі рятувальники підтверджують, що виникнення небезпеки на вже розмінованій території можливе – і не лише через птахів. Так, у ДСНС пояснили, що під час дистанційного мінування “Пелюстка” може застрягти в гілках дерева. А через деякий час – впасти й опинитися там, де ще вчора все перевірили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протипіхотні міни “Пелюстка” можуть з’явитися в несподіваному місці в будь-який момент. Як виявилося, їх можуть переносити у дзьобах ворони, повідомляє “SQ”".