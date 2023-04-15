Пляжний сезон під загрозою: курортна громада Харківщини замінована (фото)

Поїздка на територію Печенізької громади, яка розташована біля найпопулярнішого водосховища Харківщини, зараз може коштувати життя.

Про небезпеки, які чекають на любителів скупатися, порибалити та пройтися лісом, попередив голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

“На території Печенізької громади зберігається висока мінна небезпека! Майже щодня в населених пунктах громади в будь-яких місцях вибухотехніки продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, які можуть бути зовсім непомітними та загрожувати вашому життю”, – наголосив Гусаров.

Він опублікував фото знайденого – від невеликого снаряда до ракети, що не розірвалася. Гусаров закликав мешканців та гостей громади бути вкрай обережними та не відвідувати місця, які ще не перевірили вибухотехніки.

Раніше поліція Харківської області неодноразово зверталася до жителів регіону з проханням не лише не ходити до лісів, полів та берегів водойм на деокупованих територіях, а й почекати з відвідуванням власних дач та заміських будинків. На територіях, де була російська армія, ворог замінував усе, що міг: будинки, сади, дороги. Зараз у регіоні щодня продовжується розмінування. Після зими роботи активізувалися.