Пляжный сезон под угрозой: курортная громада Харьковщины заминирована (фото)
Поездка на территорию Печенежской громады, расположенной у самого популярного водохранилища Харьковщины, сейчас может стоить жизни.
Об опасностях, поджидающих любителей искупаться, порыбачить и пройтись по лесу, предупредил глава Печенежской громады Александр Гусаров.
«На территории Печенежской громады сохраняется высокая минная опасность! Почти каждый день в населенных пунктах громады в каких угодно местах взрывотехники продолжают находить взрывоопасные предметы, которые могут быть совершенно незаметными и угрожать вашей жизни», — подчеркнул Гусаров.
Он опубликовал фото найденного — от небольшого снаряда до неразорвавшейся ракеты. Гусаров призвал жителей и гостей громады быть крайне осторожными и не посещать непроверенные взрывотехниками места.
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Ранее полиция Харьковской области неоднократно обращалась к жителям региона с просьбой не только не ходить в леса, поля и на берега водоемов на деоккупированных территориях, но и повременить с посещением собственных дач и загородных домов. На территориях, где находилась российская армия, враг заминировал все, что мог: дома, сады, дороги. Сейчас в регионе ежедневно продолжается разминирование. После зимы работы активизировались.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 17:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поездка на территорию Печенежской громады, расположенной у самого популярного водохранилища Харьковщины, сейчас может стоить жизни".