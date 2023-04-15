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Пляжный сезон под угрозой: курортная громада Харьковщины заминирована (фото)

Общество 17:02   15.04.2023
Оксана Горун
Пляжный сезон под угрозой: курортная громада Харьковщины заминирована (фото) Фото: telegram Александра Гусарова

Поездка на территорию Печенежской громады, расположенной у самого популярного водохранилища Харьковщины, сейчас может стоить жизни.

Об опасностях, поджидающих любителей искупаться, порыбачить и пройтись по лесу, предупредил глава Печенежской громады Александр Гусаров.

«На территории Печенежской громады сохраняется высокая минная опасность! Почти каждый день в населенных пунктах громады в каких угодно местах взрывотехники продолжают находить взрывоопасные предметы, которые могут быть совершенно незаметными и угрожать вашей жизни», — подчеркнул Гусаров.

Неразорвавшиеся снаряды на Харьковщине в Печенежской громаде 2
Фото: telegram Александра Гусарова

Он опубликовал фото найденного — от небольшого снаряда до неразорвавшейся ракеты. Гусаров призвал жителей и гостей громады быть крайне осторожными и не посещать непроверенные взрывотехниками места.

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Неразорвавшиеся снаряды на Харьковщине в Печенежской громаде
Фото: telegram Александра Гусарова

Ранее полиция Харьковской области неоднократно обращалась к жителям региона с просьбой не только не ходить в леса, поля и на берега водоемов на деоккупированных территориях, но и повременить с посещением собственных дач и загородных домов. На территориях, где находилась российская армия, враг заминировал все, что мог: дома, сады, дороги. Сейчас в регионе ежедневно продолжается разминирование. После зимы работы активизировались.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 17:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поездка на территорию Печенежской громады, расположенной у самого популярного водохранилища Харьковщины, сейчас может стоить жизни".