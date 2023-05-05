Окупанти багато “начудили”: сапери показали, як розміновують Ізюмщину (відео)

Сапери ДСНС продовжують розмінування Ізюмщини. Наразі там працюють 15 груп піротехніків.

Відео роботи саперів в Ізюмському районі опублікували в ГУ ДСНС в Харківській області. Наразі фахівці здійснюють розмінування ліній електропередач на ділянці «Ізюм-Лугова-Топольська».

Начальник відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Тернопільській області Артем Хом’як порівняв свою роботу на Київщині та Харківщині. Рятувальник розповів: у Київській області окупанти «начудили» менше.

«В даному регіоні виявляється дуже велика кількість протитанкових мін, протипіхотних мін різних категорій. Всі ці міни знищуємо на місці», – додав Артем Хом’як.

Рятувальники також зазначили, є випадки коли міни-пелюстки детонують при нагріванні сонця.

«Що стосовно поля: здійснюємо маркування після наших проходів, для того, щоб електрики які приїжджають відновлювати критичну інфраструктуру не заходили за зону відмарковану, щоб не було підривів», – додали в ДСНС.