Окупанти багато “начудили”: сапери показали, як розміновують Ізюмщину (відео)
Сапери ДСНС продовжують розмінування Ізюмщини. Наразі там працюють 15 груп піротехніків.
Відео роботи саперів в Ізюмському районі опублікували в ГУ ДСНС в Харківській області. Наразі фахівці здійснюють розмінування ліній електропередач на ділянці «Ізюм-Лугова-Топольська».
Начальник відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Тернопільській області Артем Хом’як порівняв свою роботу на Київщині та Харківщині. Рятувальник розповів: у Київській області окупанти «начудили» менше.
«В даному регіоні виявляється дуже велика кількість протитанкових мін, протипіхотних мін різних категорій. Всі ці міни знищуємо на місці», – додав Артем Хом’як.
Рятувальники також зазначили, є випадки коли міни-пелюстки детонують при нагріванні сонця.
«Що стосовно поля: здійснюємо маркування після наших проходів, для того, щоб електрики які приїжджають відновлювати критичну інфраструктуру не заходили за зону відмарковану, щоб не було підривів», – додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 15:24;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери ДСНС продовжують розмінування Ізюмщини. Наразі там працюють 15 груп піротехніків.".